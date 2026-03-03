Профессор материаловедения из Уппсальского университета Мария Стрёмме предложила теорию, согласно которой сознание является первичным полем, а время, пространство и материя возникают из него. Работа опубликована в журнале AIP Advances.

Мария Стрёмме (Maria Strømme) известна исследованиями в области нанотехнологий. Но в новой работе она вышла за пределы своей специальности и задалась вопросом о природе реальности. Результатом стала теоретическая модель, где сознание играет главную роль.

Стандартная наука считает, что сознание рождается в мозге как результат работы нейронов. Стрёмме предлагает обратную картину. Сознание существует всегда и везде как фундаментальное поле. А мозг скорее приемник, чем генератор. Отдельные личности это просто локальные проявления общего поля.

В рамках этой теории необычные явления вроде телепатии или околосмертных переживаний (субъективные ощущения, возникающие у людей, переживших клиническую смерть или угрожающие жизни состояния) перестают быть мистикой. Они становятся возможными эффектами взаимодействия с общим полем сознания. Стрёмме не утверждает, что это доказано. Она предлагает способ проверить такие идеи методами физики и математики.

Автор проводит параллели с историей науки. Люди верили, что Земля плоская, затем что Солнце вращается вокруг нее. Каждый раз новая картина мира казалась безумной, а потом становилась общепринятой. Возможно, с сознанием произойдет то же самое.

Стрёмме не отрицает, что ее идеи перекликаются с религиозными текстами. В некоторых религиозных учениях тоже говорится о всеобщей связанности всего сущего. Но она подчеркивает, что использует не метафоры, а язык физики.

В модели также заложена идея, что индивидуальное сознание не исчезает после смерти, а возвращается в общее поле. Это сформулировано в терминах квантовой механики, без отсылок к религии.

Сама Стрёмме признает, что для инженера и материаловеда видеть в материи вторичное явление необычно. Но возможно, именно такой подход может оказаться следующим большим сдвигом в понимании реальности.