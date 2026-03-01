Торнадо высотой более пяти метров сжигают разлитую нефть на 40 процентов быстрее обычных методов и выделяют намного меньше сажи.

Исследователи из Техасского университета (Texas A&M University, США) придумали новый способ борьбы с разливами нефти. Вместо обычного поджига нефтяного пятна они предлагают использовать огненные вихри. Это вращающиеся столбы пламени высотой больше пяти метров. Они закручиваются как торнадо и горят намного сильнее обычного огня.

Изображение: Gigachat

Физика процесса простая. Вихрь втягивает в себя больше кислорода. За счет этого топливо сгорает почти полностью. Обычные пожары на воде оставляют после себя много сажи и несгоревших остатков. Огненный вихрь сжигает до 95 процентов нефти. При этом сажи выделяется на 40% меньше. Это значит, что воздух и вода страдают не так сильно.

Для экспериментов построили специальную установку. Это три стены высотой почти пять метров. Они стоят треугольником и закручивают поток воздуха. В центре находится емкость с нефтью диаметром полтора метра. Когда нефть поджигают, воздух начинает вращаться и поднимает пламя вверх. Получается ровный горящий столб.





Проблема разливов нефти сейчас стоит достаточно остро. Достаточно вспомнить катастрофу в Мексиканском заливе в 2010 году. Тогда нефть горела днями, а тучи сажи накрыли огромные территории. Новый метод позволяет решать проблему быстрее и с меньшим вредом для природы.

Ученые работают над проектом вместе с Бюро по безопасности и охране окружающей среды. Они говорят, что это только первые шаги. В будущем можно создать мобильные установки. Их будут доставлять к месту аварии и разворачивать прямо над пятном нефти.

Исследование опубликовали в научном журнале Fuel. Авторы считают, что у метода есть и другие направления использования в будущем. Огненные вихри могут пригодиться не только для уборки нефти. Понимание физики процесса поможет лучше тушить лесные пожары и создавать более эффективные промышленные горелки.