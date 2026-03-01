Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Ученые США научились создавать управляемые огненные торнадо для сжигания разлившейся нефти в океане
Торнадо высотой более пяти метров сжигают разлитую нефть на 40 процентов быстрее обычных методов и выделяют намного меньше сажи.

Исследователи из Техасского университета (Texas A&M University, США) придумали новый способ борьбы с разливами нефти. Вместо обычного поджига нефтяного пятна они предлагают использовать огненные вихри. Это вращающиеся столбы пламени высотой больше пяти метров. Они закручиваются как торнадо и горят намного сильнее обычного огня.

Может быть интересно

Изображение: Gigachat

Физика процесса простая. Вихрь втягивает в себя больше кислорода. За счет этого топливо сгорает почти полностью. Обычные пожары на воде оставляют после себя много сажи и несгоревших остатков. Огненный вихрь сжигает до 95 процентов нефти. При этом сажи выделяется на 40% меньше. Это значит, что воздух и вода страдают не так сильно.

Для экспериментов построили специальную установку. Это три стены высотой почти пять метров. Они стоят треугольником и закручивают поток воздуха. В центре находится емкость с нефтью диаметром полтора метра. Когда нефть поджигают, воздух начинает вращаться и поднимает пламя вверх. Получается ровный горящий столб.


Проблема разливов нефти сейчас стоит достаточно остро. Достаточно вспомнить катастрофу в Мексиканском заливе в 2010 году. Тогда нефть горела днями, а тучи сажи накрыли огромные территории. Новый метод позволяет решать проблему быстрее и с меньшим вредом для природы.

Ученые работают над проектом вместе с Бюро по безопасности и охране окружающей среды. Они говорят, что это только первые шаги. В будущем можно создать мобильные установки. Их будут доставлять к месту аварии и разворачивать прямо над пятном нефти. 

Исследование опубликовали в научном журнале Fuel. Авторы считают, что у метода есть и другие направления использования в будущем. Огненные вихри могут пригодиться не только для уборки нефти. Понимание физики процесса поможет лучше тушить лесные пожары и создавать более эффективные промышленные горелки.

#экология #физика #техас #торнадо #загрязнение воздуха #огонь #загрязнение воды #разлив нефти #fuel #огненный шторм
Источник: scitechdaily.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
3
Компания Lenovo анонсировала планшет со странным дизайном
+
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
2
Американец заплатил $100 за паллету с возвращенными товарами и нашел 40 модулей DDR5 на $7000
4
На дорогах США набирают популярность заполняющие за несколько минут выбоины грузовики-распылители
5
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
Бывший сотрудник Rockstar поделился некоторыми внутриигровыми особенностями GTA 6
+
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
12
Китай поднял цены на оптоволокно для России в 2,5–4 раза
3
Информатор опубликовал рендеры 32-ядерного и 8-ядерного настольных процессоров AMD на базе Zen 7
+
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
Nvidia GeForce 3 отмечает 25-летие – это первая потребительская видеокарта с поддержкой шейдеров
6
Газета.Ru: зарплаты слесарей в России с 2023 года увеличились вдвое и достигли 300 тысяч рублей
2
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
Lenovo выпустила первый массовый ноутбук с памятью LPCAMM2
+

Популярные статьи

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Как спасти Xbox – семь шагов к возрождению величия консолей Microsoft
3
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
2

Сейчас обсуждают

BlueHustler
15:58
А как же моторола Z серии с мотомодс? Это самые популярные модульные смартфоны, которые пошли в серию. Было целых 4 поколения совместимых с модами. Точно известнее чем ara или Phonebloks...
Tecno представила новый модульный смартфон толщиной 4,9 мм со сменными компонентами
swr5
15:56
Может хватит публиковать тут этот бред из всяких англоязычных помоек. Заняться нечем?
Ученые США научились создавать управляемые огненные торнадо для сжигания разлившейся нефти в океане
ultrarus4
15:46
Сейчас вообще любой программный алгоритм принято называть ИИ в целях маркетинга
ServiceNow запустила ИИ-агента Autonomous Workforce для автоматизации техподдержки
Антон Филимонов
15:35
Так у же был эксперимент по сути и продажи всме показали - 12400 лучше продавался, чем вся линейка 12ххх, я уверен. Гордость не позволяла Интел уйти из высокопроизводительного сегмента многоядерности,...
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
Антон Филимонов
15:32
Интел думал что нагнет рынок, но рынок нагнул Интел. Лаже лояльные люди отворачиваются от Интел, т.к. недоядерное недоразумение никому не надо
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
Антон Филимонов
15:31
Самоуверенность и отвага было слишком много у них. Хотя у же по выходу Зен3 было очевидно, что нужно рынку. В Итогк только через 4 года провалов в продажах дошло, что уже лучше сделать что-то уровне м...
Процессор Core 9 Bartlett Lake-S замечен в потребительской материнской плате с сокетом LGA 1700
Garthar
15:24
Эмм, а то что перечислено в статье это реально "основные функции" для которых нужен ИИ? Это же любая уважающая себя компания легко настраивает скриптами через вэб интерфейс
ServiceNow запустила ИИ-агента Autonomous Workforce для автоматизации техподдержки
Родион Вестов
15:09
Скучно на пенсии, хоть какое-то развлечение.
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
NuclearMissionJam
14:45
Там есть момент, где Ёко садиться на мотоцикл и пытается представить, как бы он звучал, будучи на настоящем двигателе. В анмие у них он электрический
Обзор аниме «Постапокалиптическое путешествие» – успокаивающая повседневность с привкусом видеоигр
PhantomLord
14:35
Если у нас можно проскочить без багажа, то и там так же
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter