В Камберленде планируют превратить наследие угольной промышленности в источник чистой геотермальной энергии.

В небольшом канадском городе Камберленд на острове Ванкувер нашли необычный способ перейти на чистую энергию. Местные власти тестируют систему отопления, которая использует воду из заброшенных угольных шахт. Вода там круглый год держит одну температуру. При этом, зимой она теплее воздуха, а летом холоднее. Тепловые насосы забирают это тепло и греют дома.

Изображение: GigiChat ai

Раньше Камберленд жил углем. С 1888 года здесь добывали миллионы тонн. Шахты кормили город почти сто лет. Когда их закрыли, остались пустые туннели под землей. Теперь им нашли новое применение. Вода заполнила выработки. Получился огромный природный теплообменник под ногами.

Проект курирует университет Виктории. Ученые считают, что система может отапливать целые кварталы. Сначала подключат административные здания и жилье. Потом, если получится, расширят на весь город. Это снизит выбросы углекислого газа и счета за энергию.

Используется разница температур между поверхностью и шахтами. Вода циркулирует в замкнутой системе обеспечивая отопление. Источник: https://scitechdaily.com/

Мэр города Вики Браун говорит, что это шанс переосмыслить прошлое. Раньше уголь выкачивали и сжигали. Теперь те же самые шахты помогают дышать чище. Город небогатый, своих инженеров нет. Университет помогает с расчетами и бурением.

Геологи давно думали, как использовать старые выработки. В Канаде уже есть похожие примеры: в Нанаймо и в Новой Шотландии. Там тоже греются водой из шахт. Камберленд в этом плане хочет пойти дальше и сделать систему для всего города. Если все получится, вода из старых шахт станет новым ресурсом - источником геотермального тепла.