Китай успешно испытал систему аварийного спасения пилотируемого корабля «Мэнчжоу». Данное испытание является ключевым этапом подготовки к планируемой лунной миссии 2030 года.

Китай сделал важный шаг в подготовке к запланированной на 2030 год пилотируемой лунной миссии, успешно завершив главное испытание системы аварийного спасения корабля «Мэнчжоу». Испытание также стало успешным стартом первого полёта прототипа тяжёлой ракеты-носителя «Чанчжэн-10».

Может быть интересно

Изображение: www.scmp.com

Запуск состоялся сегодня, 11 февраля 2026 года, в 6:00 по московскому времени с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. На прототипе ракеты «Чанчжэн-10» в беспилотном режиме был выведен пилотируемый корабль «Мэнчжоу».

Целью испытания была проверка работы системы аварийного спасения на активном участке полёта после старта. Вскоре после запуска корабль штатно отделился от ракеты и успешно приводнился в заданном районе акватории. Это на практике доказало возможность безопасного возвращения экипажа на Землю в случае возникновения нештатной ситуации при взлёте. Ранее, в июне 2025 года, Китай уже проводил наземное испытание системы спасения «Мэнчжоу». Нынешний тест стал следующим этапом отработки этой критически важной для безопасности астронавтов технологии.

Ракета-носитель «Чанчжэн-10» разрабатывается специально для лунной программы. Она предназначена для выведения на орбиту пилотируемого корабля «Мэнчжоу» и лунного посадочного модуля. Успешный первый полёт прототипа показывает прогресс Китая в создании ключевого элемента транспорта для достижения поверхности Луны. Данный успех укрепляет позиции Китая в достижении его космических целей — высадить астронавтов на поверхность Луны до конца текущего десятилетия.