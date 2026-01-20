Современная нейробиология предполагает, что у человека имеется несколько десятков взаимосвязанных сенсорных систем. Эти системы постоянно взаимодействуют друг с другом, определяя ощущения текстуры, вкуса, равновесия и даже самосознания.

Многие считают, что восприятие человека ограничивается пятью традиционными чувствами, но современная нейронаука говорит о десятках взаимосвязанных сенсорных систем. Эти системы постоянно взаимодействуют, определяя ощущения текстуры, вкуса, равновесия и даже самосознания. Восприятие – это распределенная система, где каналы зрения, слуха, обоняния и движения формируют единую картину реальности. Изменение одного сигнала, например звука или запаха, незаметно меняет то, что мы видим или пробуем.

Экранное время заставляет забывать о чувствах за пределами зрения и слуха, хотя они всегда активны. Мы различаем шероховатость и гладкость поверхностей, напряжение в мышцах, мягкость хлеба в руках. Утро полно таких сигналов: жжение от зубной пасты, давление воды в душе, запах шампуня, аромат кофе. Аристотель описал пять чувств, но его идеи о пяти элементах мира были отвергнуты. Аналогично наука теперь признает, что восприятие гораздо сложнее.

Опыт глубоко мультисенсорный. Зрение, слух, обоняние и осязание не изолированы, они сливаются в непрерывное осознание мира и тела. Осязание влияет на зрение, зрение — на слух. Запахи шампуня меняют восприятие текстуры волос: розовый аромат делает их шелковистее. В йогуртах безжировые запахи создают иллюзию густоты. Вкус в полости рта – это смесь осязания, обоняния и собственно вкуса, где обоняние дает до 80% ощущений.

Человек обладает 22–33 чувствами, по оценкам нейробиологов. Проприоцепция позволяет знать положение конечностей без взгляда. Равновесие сочетает вестибулярный аппарат уха, зрение и проприоцепцию. Интероцепция фиксирует изменения в теле – сердцебиение, голод. Есть ощущение органов при движении и чувство владения телом, которое пропадает у инсультных больных. Традиционные чувства тоже связаны: осязание включает боль, температуру, зуд; вкус – осязание, обоняние и рецепторы языка для соленого, сладкого, кислого, горького.

Исследования показывают, как чувства влияют на поведение. Звук шагов меняет ощущение веса тела, аудиогиды в музеях улучшают запоминание картин. Шум самолета притупляет вкус соли и сладости, но усиливает умами (пятое ощущение вкуса) – поэтому томатный сок на борту лучше. Иллюзии вроде размера-веса демонстрируют сложность: маленькие предметы чаще кажутся тяжелее. В повседневности достаточно выйти на улицу или поесть, чтобы ощутить, как десятки чувств работают вместе.