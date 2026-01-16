Ученые впервые считали полный геном шерстистого носорога из его остатков в желудке хищника, что указывает на климат как причину вымирания.

Более десяти лет назад в вечной мерзлоте недалеко от села Тумат в северо-восточной Сибири нашли двух волчат. В желудке одного сохранилась плоть шерстистого носорога - Coelodonta antiquitatis, вымершего вида. Радиоуглеродный анализ датировал эту трапезу 14 400 годами ранее, примерно за 400 лет до исчезновения носорогов.

Исследователи опубликовали результаты в журнале Genome Biology and Evolution. Они получили геном высокого покрытия из мышечной ткани носорога - одного из самых молодых образцов этого вида. "Никто раньше не секвенировал геном ледникового животного из желудка другого", - отметил соавтор Камило Чакон-Дуке из Центра палеогенетики.

Команда сравнила генетическое разнообразие, инбридинг, генетическую нагрузку и динамику популяции нового образца с двумя другими сибирскими носорогами позднего плейстоцена: один 18 000 лет назад, другой - 49 000. "Геном из такого необычного образца добывать было сложно", - рассказала ведущий автор Сольвейг Гудьонсдоттир из Стокгольмского университета.

Анализ выявил стабильную генетическую картину без роста инбридинга за десятки тысяч лет до вымирания. "Нет признаков спада численности или генетической эрозии за века до конца", - заключили авторы. Это указывает на жизнеспособную популяцию носорогов в течение 15 000 лет после появления людей в северо-восточной Сибири.

Исследователи предполагают, что вымирание произошло внезапно из-за потепления климата, а не охоты. Волки, вероятно, усугубили ситуацию, но не стали главной причиной. Результаты могут помочь в сохранении современных видов под угрозой.