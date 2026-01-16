Китайский гигантский радиотелескоп FAST впервые зафиксировал резкие изменения магнитной среды вокруг повторяющегося радиовсплеска, указывающие на бинарную систему источника.

Международная группа астрономов под руководством обсерватории Пурпурной горы (Китай) получила новые данные о природе быстрых радиовсплесков (FRB). Радиотелескоп FAST в провинции Гуйчжоу позволил обнаружить прямые признаки двойной системы как источника как минимум некоторых FRB. Результаты мониторинга повторяющегося всплеска FRB 20220529 опубликованы в журнале Science.

Быстрые радиовсплески представляют собой яркие импульсы длительностью в миллисекунды, высвобождающие энергию, эквивалентную недельному излучению Солнца. С 2007 года выдвигались гипотезы о нейтронных звёздах и компактных объектах как источниках. Повторяющиеся FRB с периодичностью намекали на бинарное происхождение, но прямых наблюдательных подтверждений не существовало.

С июня 2022 года FAST непрерывно отслеживал FRB 20220529, расположенный на расстоянии 2,9 миллиарда световых лет. Замеры показывали параметр Фарадеевского вращения (RM), характеризующий магнитную плазму на пути сигнала. Первые 18 месяцев RM колебался слабо, но в декабре 2023 года произошёл скачок в 20 раз, вернувшийся к норме за две недели.

Такое быстрое обратимое изменение указывает на прохождение плотного магнитного облака плазмы перед линией зрения. Изолированная нейтронная звезда не объясняет наблюдаемое. В двойной системе активность компаньона или геометрия орбиты естественно порождает подобные эффекты, отметили исследователи.

Заместитель директора обсерватории У Сюэфэн подчеркнул уникальную чувствительность FAST, позволившую наблюдать слабый источник недоступный другим телескопам. Профессор Дункан Лоример из Университета Западной Вирджинии назвал открытие свидетельством мощи китайского инструмента.