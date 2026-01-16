Исследователи из Фуданьского университета в Китае установили, что уникальное сохранение мумии XII века связано с использованием ртути, киновари и ароматических веществ.

Археологи из Китая выяснили, как останки 800-летнего мужчины из эпохи Южной Сун (1127–1279) смогли сохранить мягкость кожи и волос. Мумия была обнаружена в 2018 году в городе Чанчжоу (провинция Цзянсу). Высота тела составляла 153,3 сантиметра, вес – 12,2 килограмма. Тело имело подвижные суставы, эластичную кожу и сохранившиеся ногти и волосы.

Учёные отметили, что для влажных почв нижнего течения Янцзы сохранность тканей и ДНК человека столь высокого уровня является крайне редким явлением. Анализы показали, что внутренние органы и мозг остаются неповреждёнными, а тело продолжает издавать сильный "аромат".

Место захоронение мужчины. Источник: https://www.globaltimes.cn

Группа под руководством учёных Фуданьского университета применила компьютерную томографию, анатомический анализ, секвенирование древней ДНК, изотопные исследования и химические тесты для выявления состава бальзамирующих веществ. Было установлено, что в кишечник умершего при помощи клизмы вводились ртуть и киноварь, что обеспечило длительное сохранение тканей.

Химические исследования жидкости, извлечённой из внутренних органов, показали наличие ароматических соединений – амбры, ладана и агарового дерева. По словам доцента института научной археологии Фуданьского университета Вэнь Шацзяна, точный состав смеси пока не установлен, однако результаты позволили впервые реконструировать технологию восточного бальзамирования времён династии Сун.

По мнению исследователей, практика введения ртути и серы внутрь тела отражала как технический, так и символический аспект древних погребальных обрядов. Высокая стоимость пряностей и используемых материалов свидетельствует, что мумия принадлежала состоятельному жителю, а сама находка проливает свет на культурную и экономическую жизнь Южной Сун в период расцвета морской торговли.