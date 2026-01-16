Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
Коренные народы юга Бразилии уже 5000 лет назад владели технологией охоты на гигантских китов. Новые данные о гарпунах из китовых рёбер доказывают существование организованного, высокоразвитого китобойного промысла за тысячи лет до появления европейцев в этих водах.

Международная группа исследователей представила доказательства того, что коренные народы южной Бразилии занимались охотой на крупных китов около 5000 лет назад. Это открытие отодвигает известные истоки организованного китобойного промысла более чем на тысячу лет в прошлое. Ранее считалось, что систематическая добыча больших китов возникла около 3500–2500 лет назад в арктических и субарктических регионах Северного полушария. 

Исследование было сосредоточено на анализе археологических коллекций, собранных в основном в 40–60-х годах прошлого века при разрушении древних раковинных куч — самбаки, расположенных в заливе Бабитонга. Ученые применили зооархеологический анализ и метод коллагеновой пептидной масс-спектрометрии (ZooMS) для идентификации видов китов, чьи кости использовались для изготовления артефактов. Анализ показал, что народы самбаки добывали южных гладких китов, горбатых китов и дельфинов. 


Примеры частей гарпунов из костей найденных в Бразилии. Источник: www.nature.com

Ключевым открытием стала идентификация специализированных гарпунов, изготовленных из китовых ребер. Орудия были стандартизированы по форме и размеру и разделены на два типа: втулки для наконечников и цельные передние древки с заточенным концом для крепления костяного наконечника с бородкой. Радиоуглеродное датирование двух таких гарпунов показало возраст около 4900–4710 и 4970–4780 лет. Некоторые гарпуны были найдены в погребальных контекстах, что указывает на их высокий статус и ритуальную значимость. 

Обилие костных останков с характерными следами разделки туш, наличие специально изготовленных орудий и ритуальное использование китового уса указывают на формирование у местного населения развитой культуры китобойного промысла. Основной добычей служили южные гладкие киты, чьи природные особенности — медлительность и склонность держаться у самого берега — делали их наиболее доступной целью для прибрежных охотников. Одновременно анализ материалов подтвердил присутствие в этом районе около пяти тысяч лет назад горбатых китов, что вносит существенные коррективы в прежние представления об их историческом распространении. 

Реконструкция возможных вариантов гарпунов. Источник: www.nature.com

Полученные данные опровергают существовавшую научную гипотезу, согласно которой народы самбаки лишь использовали туши китов, выброшенных на берег. Результаты свидетельствуют о целенаправленной, организованной охоте. Подобная деятельность предполагала сложную социальную координацию и отражала ключевую роль морских млекопитающих не только в питании и хозяйстве, но и в социальной жизни этих сообществ. 

Открытие меняет научные взгляды на доевропейские морские цивилизации в Южной Америке. Кроме того, оно предоставляет важнейшие исходные данные о естественном распространении видов до эпохи промышленного китобойного промысла, что имеет прямое значение для разработки современных природоохранных стратегий. 

#археология #бразилия #киты #древние люди #охота #древние орудия #копье #орудия #гарпун
Источник: nature.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
2
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Bandcamp запретила публиковать на своей площадке созданные ИИ музыкальные произведения
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Состоялся стабильный релиз NVIDIA App 11.0.6 с поддержкой DLSS 4.5
2

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
26
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
5

Сейчас обсуждают

Муж Маэстро
16:07
Жена, а ты почему вчера в 9 вечера обоссанная свалила. Тебя мамка отправила подмываться, на горшок и в люлю?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
15:52
Да ты и член свой никогда не видел.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Муж Маэстро
15:46
Серия Call of Duty сдохла, когда в 2010 году из Infinity Ward уволили двух руководителей - Винса Зампеллу и Джейсона Уэста, основоположников серии. Причиной стало то, что Activision не выплачивало сту...
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
nonses84
15:45
Ща эти индивиды, накопают новых штаммов.
Popular Mechanics: в Германии нашли массовое захоронение времен эпидемии чумы XIV века
_ErOp_
15:45
На данный момент акции торгуются по 24 бакса, в конце 21 года стоили 130, роста в 10 раз в своём мирке я не вижу, да...
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
nonses84
15:43
Так , а почему тогда закрывают, если такая популярная? Видать опять черный маркетинг не работает как надо? А я сразу сказал что не будет популярной.
Amazon закроет многопользовательскую сетевую игру New World: Aeternum 31 января 2027 года
nonses84
15:39
Куртка чувствует, что скоро пузырь лопнет, люди поймут , что от ИИ толку не так много, сколько за него просят денег. И тогда за ним и его семьёй прейдут... Слишком сильно раздул то , что не стоило воо...
Reuters: Глава МВФ заявила о тяжелом периоде в мировой экономике из-за неоправданных надежд на ИИ
Project_Raiden
15:08
забавляет, что иногда делают вставку там, где рекламы даже нет.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
Akim
15:01
Это какой-то конструкторский бред с "вишенкой" на торте типа ПТРК Джавелин. А запускать управляемые ПТР через ствол, как это делали еще советские танки, слабо дотумкать?
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
Alex TOPMAN
15:00
В чём новизна? Лучшие ракеты уже под 30 махов летают.
В США завершили испытания нового двигателя для гиперзвуковых ракет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter