Коренные народы юга Бразилии уже 5000 лет назад владели технологией охоты на гигантских китов. Новые данные о гарпунах из китовых рёбер доказывают существование организованного, высокоразвитого китобойного промысла за тысячи лет до появления европейцев в этих водах.

Международная группа исследователей представила доказательства того, что коренные народы южной Бразилии занимались охотой на крупных китов около 5000 лет назад. Это открытие отодвигает известные истоки организованного китобойного промысла более чем на тысячу лет в прошлое. Ранее считалось, что систематическая добыча больших китов возникла около 3500–2500 лет назад в арктических и субарктических регионах Северного полушария.

Исследование было сосредоточено на анализе археологических коллекций, собранных в основном в 40–60-х годах прошлого века при разрушении древних раковинных куч — самбаки, расположенных в заливе Бабитонга. Ученые применили зооархеологический анализ и метод коллагеновой пептидной масс-спектрометрии (ZooMS) для идентификации видов китов, чьи кости использовались для изготовления артефактов. Анализ показал, что народы самбаки добывали южных гладких китов, горбатых китов и дельфинов.





Примеры частей гарпунов из костей найденных в Бразилии. Источник: www.nature.com

Ключевым открытием стала идентификация специализированных гарпунов, изготовленных из китовых ребер. Орудия были стандартизированы по форме и размеру и разделены на два типа: втулки для наконечников и цельные передние древки с заточенным концом для крепления костяного наконечника с бородкой. Радиоуглеродное датирование двух таких гарпунов показало возраст около 4900–4710 и 4970–4780 лет. Некоторые гарпуны были найдены в погребальных контекстах, что указывает на их высокий статус и ритуальную значимость.

Обилие костных останков с характерными следами разделки туш, наличие специально изготовленных орудий и ритуальное использование китового уса указывают на формирование у местного населения развитой культуры китобойного промысла. Основной добычей служили южные гладкие киты, чьи природные особенности — медлительность и склонность держаться у самого берега — делали их наиболее доступной целью для прибрежных охотников. Одновременно анализ материалов подтвердил присутствие в этом районе около пяти тысяч лет назад горбатых китов, что вносит существенные коррективы в прежние представления об их историческом распространении.

Реконструкция возможных вариантов гарпунов. Источник: www.nature.com

Полученные данные опровергают существовавшую научную гипотезу, согласно которой народы самбаки лишь использовали туши китов, выброшенных на берег. Результаты свидетельствуют о целенаправленной, организованной охоте. Подобная деятельность предполагала сложную социальную координацию и отражала ключевую роль морских млекопитающих не только в питании и хозяйстве, но и в социальной жизни этих сообществ.

Открытие меняет научные взгляды на доевропейские морские цивилизации в Южной Америке. Кроме того, оно предоставляет важнейшие исходные данные о естественном распространении видов до эпохи промышленного китобойного промысла, что имеет прямое значение для разработки современных природоохранных стратегий.