В древнем городе Смирна турецкие археологи обнаружили помещение с хорошо сохранившейся мозаикой возрастом около 1600 лет. Находка была сделана в районе общественного центра города, недалеко от главной улицы, площади и античного театра. Размеры мозаичного пола составляют примерно 3 на 4 метра.

Основное внимание исследователей привлекла фигура «узла Соломона» в центре композиции. Этот геометрический символ, распространенный в позднеримский период, имел не только декоративное значение. Считалось, что он обладает защитными свойствами, оберегая пространство и его обитателей от несчастий и «дурного глаза». Мозаика также включает традиционные растительные орнаменты и кресты, которые со временем приобрели религиозное значение.

Археологи пока не установили точную функцию здания, в котором находилась комната. Его расположение на центральной улице указывает на важную общественную роль в период между IV и VI веками нашей эры. Это могло быть как публичное пространство, так и богатый частный дом.

Интересно, что спустя примерно 1500 лет после создания мозаики здание было повторно использовано. Последующие жители или учреждения (возможно, располагавшаяся поблизости больница) аккуратно вскрыли пол и интегрировали древний артефакт в свои постройки, стараясь его сохранить.

Эта находка, первая за последние 70 лет в данном районе, характеризует Смирну как город, где искусство, верования и повседневная жизнь были тесно переплетены. Раскопки на этом участке планируется продолжить в 2026 году, что может принести новые открытия и прояснить историю загадочного здания.