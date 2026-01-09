Анализ кернов, добытых из-под ледяного щита Гренландии, показал, что купол полностью растаял около 7000 лет назад из-за потепления. Это говорит о высокой чувствительности региона к температурам, которые могут быть достигнуты уже к 2100 году.

Исследователи проекта GreenDrill, пробурившие лёд в северо-западной части Гренландии, установили, что ледяной купол Прюдхо (Prudhoe Dome) полностью исчезал в период между 6000 и 8200 лет назад. Этот вывод, опубликованный в журнале Nature Geoscience, основан на анализе керна породы, извлечённого с глубины более 500 метров под современным ледником.

Полученные данные указывают на то, что данный регион исключительно чувствителен даже к умеренному потеплению. Купол растаял в раннем голоцене, когда средние температуры были всего на 3–5 °C выше современных. По некоторым прогнозам, такие показатели могут быть достигнуты в этом районе уже к 2100 году из-за антропогенного изменения климата.

С помощью оптического датирования (метод исследования) удалось определить, когда образцы породы в последний раз находились на поверхности, а не были скрыты подо льдом. Ранее считалось, что купол Прюдхо был стабилен на протяжении сотен тысяч лет.

Результаты имеют важное практическое значение для прогнозирования повышения уровня моря. Изучение наиболее уязвимых краёв ледяного щита помогает понять, какие районы Гренландии начнут таять первыми. Это позволит сделать более точные прогнозы для сообществ, находящихся в зоне риска. Как отметил руководитель проекта Йорг Шефер (Joerg Schaefer), добыча и анализ пород из-под ледника являются прорывным подходом в прогнозировании таяния льда.

Проект GreenDrill продолжает работу, и учёные, включая ведущего автора Калеба Уолкотта-Джорджа (Caleb Walcott-George) и профессора Джейсона Брайнера (Jason Briner), планируют дальнейшие исследования. Анализ второго керна, взятого у края купола, а также возможные следы древних растений в образцах должны дать дополнительную информацию о прошлом Гренландии и помочь в построении более точных моделей возможного таяния её ледяного покрова.