Совместный анализ данных космических аппаратов позволил провести рекордно длительное наблюдение за эволюцией активной солнечной области и её мощными вспышками.

Ученые впервые провели практически непрерывное наблюдение за одной из активных областей на Солнце на протяжении 94 дней, что является новым рекордом. Это стало возможным благодаря совместному использованию данных двух космических аппаратов.





Исследователи объединили наблюдения европейского зонда Solar Orbiter, который способен видеть обратную сторону Солнца, и американской обсерватории SDO (Solar Dynamics Observatory), находящейся на линии Земля-Солнце. Этот метод позволил отслеживать активную область NOAA 13664 с момента её появления 16 апреля 2024 года до затухания 18 июля, охватив три полных солнечных вращения.

Данная область оказалась одной из самых активных за последние два десятилетия. В мае 2024 года она вызвала сильнейшие с 2003 года геомагнитные бури на Земле, которые привели к масштабным полярным сияниям. Наблюдения показали, как её магнитное поле постепенно накапливало энергию. Позже, 20 мая, она высвободилась в виде рекордной вспышки на обратной стороне Солнца.

Подобные солнечные события оказывают существенное воздействие на технику. Они могут нарушать работу энергосетей, систем спутниковой навигации и связи, авиации, а также современных цифровых систем. Точный прогноз времени и мощности конкретных вспышек остается сложной научной задачей.

Полученные результаты являются важным шагом для понимания эволюции активных областей Солнца и улучшения прогнозов его "космической погоды". Для дальнейшего прогресса в этой области Европейское космическое агентство планирует запуск специализированной миссии Vigil в 2031 году.