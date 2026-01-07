Сайт Конференция
This_is_the_way
Ученые впервые непрерывно наблюдали за областью на Солнце на протяжении 94 дней
Совместный анализ данных космических аппаратов позволил провести рекордно длительное наблюдение за эволюцией активной солнечной области и её мощными вспышками.

Ученые впервые провели практически непрерывное наблюдение за одной из активных областей на Солнце на протяжении 94 дней, что является новым рекордом. Это стало возможным благодаря совместному использованию данных двух космических аппаратов. 


Исследователи объединили наблюдения европейского зонда Solar Orbiter, который способен видеть обратную сторону Солнца, и американской обсерватории SDO (Solar Dynamics Observatory), находящейся на линии Земля-Солнце. Этот метод позволил отслеживать активную область NOAA 13664 с момента её появления 16 апреля 2024 года до затухания 18 июля, охватив три полных солнечных вращения. 

Данная область оказалась одной из самых активных за последние два десятилетия. В мае 2024 года она вызвала сильнейшие с 2003 года геомагнитные бури на Земле, которые привели к масштабным полярным сияниям. Наблюдения показали, как её магнитное поле постепенно накапливало энергию. Позже, 20 мая, она высвободилась в виде рекордной вспышки на обратной стороне Солнца. 

Подобные солнечные события оказывают существенное воздействие на технику. Они могут нарушать работу энергосетей, систем спутниковой навигации и связи, авиации, а также современных цифровых систем. Точный прогноз времени и мощности конкретных вспышек остается сложной научной задачей. 

Полученные результаты являются важным шагом для понимания эволюции активных областей Солнца и улучшения прогнозов его "космической погоды". Для дальнейшего прогресса в этой области Европейское космическое агентство планирует запуск специализированной миссии Vigil в 2031 году. 

#космос #астрономия #солнце #космический аппарат #магнитные бури #геомагнитная буря #обсерватория #космическая погода #наблюдение #геомагнитная активность
Источник: scitechdaily.com
Сейчас обсуждают

Bernigan
21:23
Прошёл, норм в целом, хотя от СХ там только название
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
21:20
Россиян уже отпустили
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Роман Ефимочкин
21:17
Зеленые, вы где со своим холиваром ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Роман Ефимочкин
21:16
А разве эта ситуация нормальная за такой ценник ???
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
21:14
Николай Гоголь "Мёртвые души" всегда актуален
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
beastly77
21:11
новость годовой давности
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Китя.
21:08
Да по фиг на деда. Это играю сейчас в SILENT.HILL.f далеко уже ушёл школу прошёл. Вроде ты в нее играл прошёл её или нет ?
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
ark-bak
21:02
Так видюха не сгорела, чего стонет. А коннектор оплавился
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
beastly77
20:58
через MAX
США покидают 66 международных организаций
Bernigan
20:56
Да уж, дед слился походу, ну а чё, в DX 11 и ниже фризы, в DX 12 мыло без DLSS, или мыло и мало кадров если вместо ФСР ТАА, реально кусок текстолита, но всё равно, смалодушничал дед, предал амудятину,...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
