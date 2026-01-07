Первое исследование белого карлика с помощью рентгеновской поляриметрии показало детали процесса аккреции в двойной системе EX Гидры

Астрономы впервые изучили белую карликовую звезду с помощью аппарата IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) организации NASA (США). Измерение поляризации рентгеновского излучения позволило исследовать структуру высокоэнергетической двойной системы (астрономический объект, состоящий из двух гравитационно-связанных небесных тел, обращающихся вокруг общего центра масс) под названием EX Гидры.

На иллюстрации видно как белый карлик меньшего размера, который притягивает вещества от более крупной звезды (справа) в аккреционный диск. Источник: Scitechdaily.com

Система EX Гидры, расположенная в 200 световых годах, представляет собой белый карлик, перетягивающий вещества со звезды-компаньона. При падении на карлик вещество формирует аккреционный диск и разогревается до миллионов градусов, создавая мощное рентгеновское излучение. Магнитное поле звезды слишком слабо, чтобы полностью контролировать этот процесс, что относит систему к классу промежуточных поляров.

Наблюдения, проводившиеся в течение недели в 2024 году, показали, что высота колонны аккрецирующей плазмы составляет около 3200 км. Данные поляриметрии указывают, что рентгеновские лучи, вероятно, рассеивались непосредственно от поверхности белого карлика, что невозможно было установить ранее.

Эти результаты, опубликованные в The Astrophysical Journal международной группой исследователей, демонстрируют возможность изучения структур, которые нельзя наблюдать напрямую. Метод рентгеновской поляриметрии открывает новые пути для анализа экстремальных объектов.

Космический аппарат IXPE. Источник: nasa.gov

Миссия IXPE, являющаяся совместным проектом NASA и Итальянского космического агентства, продолжает предоставлять уникальные данные о высокоэнергетических процессах во Вселенной. Управление аппаратом осуществляется из Центра космических полетов Маршалла.