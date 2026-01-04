Diplolaimelloides woaabi — новый вид нематод, обнаруженный на частицах пластикового мусора в штате Юта (США). Это третья известная группа многоклеточных, способная существовать в солёной воде.

Исследователи из Университета Юты (США) подтвердили обнаружение в озере Great Salt Lake нового для науки вида круглых червей — нематод. Вид получил название Diplolaimelloides woaabi. Это третья известная группа многоклеточных животных, способная существовать в экстремальной солёности озера, наряду с рачками и солончаковыми мухами.

Вид был обнаружен в микробиалитах — карбонатных структурах, покрывающих дно озера. Генетический анализ показал, что черви относятся к роду Diplolaimelloides, представители которого обычно обитают в прибрежных морских или солоноватых водах. Это делает происхождение популяции в удалённом высокогорном озере загадкой.

Учёные рассматривают две основные гипотезы происхождения червей. Согласно первой, их предки могли быть изолированы здесь миллионы лет назад, когда территория Юты была частью древнего моря. Вторая, более спекулятивная, предполагает перенос нематод перелётными птицами из других солёных водоёмов, например, из Южной Америки.

Изображения Diplolaimelloides woaabi под микроскопом. Источник: Scitechdaily.com

Наблюдения показали аномальное соотношение полов в природной популяции: самки резко преобладают над самцами. Однако в лабораторной культуре соотношение выравнивается до 50/50. Это указывает на неизвестные факторы среды, регулирующие размножение в естественных условиях. Экологическая роль нового вида ещё изучается.

Нематоды обитают в верхних слоях бактериальных матов на микробиалитах, питаются микроорганизмами. Учитывая их потенциальную численность, они могут играть значительную роль в переработке органики и пищевых цепях озера. Учёные отмечают, что новый вид может служить важным биоиндикатором. Из-за малочисленности видов, устойчивых к соленой среде, любые изменения в их популяциях могут сигнализировать о сдвигах в экосистеме озера.