This_is_the_way
Китай испытывает модульную катапульту для дронов на перестроенном в корабль-арсенал грузовом судне
Грузовое судно, ранее переоборудованное в носитель контейнерных ракет, теперь оснастили модульной электромагнитной катапультой для запуска малозаметных боевых дронов, демонстрируя потенциал быстрого преобразования гражданских судов в ударные единицы.

В судостроительном комплексе Hudong-Zhonghua в Шанхае продолжается работа над необычным проектом. Грузовое судно среднего тоннажа, ранее модернизированное в носитель контейнерных пусковых установок, получило новую конфигурацию. На его палубе теперь размещена модульная электромагнитная катапульта (EMALS) для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Источник фото: https://www.twz.com

Катапульта собрана из нескольких автомобильных шасси, соединенных в единую "цепь". Каждое шасси оснащено мощными электрическими системами и цилиндрическими модулями. Такая конструкция теоретически позволяет варьировать длину разгонного участка в зависимости от типа запускаемого летательного аппарата.

Для размещения катапульты и дронов с корабля было демонтировано 36 из 60 вертикальных пусковых установок. Сохранились лишь РЛС, зенитная артиллерийская установка и системы связи. На палубе находятся два малозаметных дрона, аналогичных тем, что ранее наблюдались на причале.

Источник фото: https://www.twz.com

Ключевые вопросы касаются практической реализации системы. Неясно, как модульная катапульта поведет себя на качающемся на волнах судне. Также вызывает сомнение возможность обеспечения достаточной мощности для разгона, по всей видимости, достаточно тяжелого дрона. Корабль не имеет оборудования для приема дронов обратно, что означает их одноразовое применение.

Данная демонстрация может быть как испытанием реальных технологий, так и преднамеренным сигналом. Китай показывает потенциальную возможность быстрого превращения коммерческих судов в многофункциональные боевые платформы. Это соответствует общей тенденции быстрого развития оборонных технологий КНР.

#китай #бпла #фото #судно #рой беспилотников #грузовое судно #контейнер #малозаметные ударные бпла #скрытые функции
Источник: twz.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
TechInsider назвал отличия российского «Рассвета» от Starlink и других зарубежных систем
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
1

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
159
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

iponec
20:06
решил костюмчик прикупить. графа ультра...лучи ультра...монь 2к. ну как?
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
20:05
Чета у тебя карта грузится 99% в игре сталкер 2 при разрешений 2560х1440. а у меня при 3440х1440 всего 61%. понимаю чем хуже чем лучше Хех. Скажи это хорошо.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Роман Холод
19:53
А ты не бот?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Шеша сидит с компа
19:44
флюгегехаймен
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:37
хочу с шерстью кота попробовать а то как то не гуманно шкуру с живого сдирать, я же добрый
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
19:36
Отличный Китяй)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:34
вот замариновал
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
19:31
Китяй задумался.....))))))))))))))))))))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Китя.
19:31
Ты болен вот твой скрин первый. а должно быть как на втором скрине с HDR или ты слепой.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Шеша сидит с компа
19:31
к пивасу самое то
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
