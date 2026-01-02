Грузовое судно, ранее переоборудованное в носитель контейнерных ракет, теперь оснастили модульной электромагнитной катапультой для запуска малозаметных боевых дронов, демонстрируя потенциал быстрого преобразования гражданских судов в ударные единицы.

В судостроительном комплексе Hudong-Zhonghua в Шанхае продолжается работа над необычным проектом. Грузовое судно среднего тоннажа, ранее модернизированное в носитель контейнерных пусковых установок, получило новую конфигурацию. На его палубе теперь размещена модульная электромагнитная катапульта (EMALS) для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Источник фото: https://www.twz.com

Катапульта собрана из нескольких автомобильных шасси, соединенных в единую "цепь". Каждое шасси оснащено мощными электрическими системами и цилиндрическими модулями. Такая конструкция теоретически позволяет варьировать длину разгонного участка в зависимости от типа запускаемого летательного аппарата.

Для размещения катапульты и дронов с корабля было демонтировано 36 из 60 вертикальных пусковых установок. Сохранились лишь РЛС, зенитная артиллерийская установка и системы связи. На палубе находятся два малозаметных дрона, аналогичных тем, что ранее наблюдались на причале.

Ключевые вопросы касаются практической реализации системы. Неясно, как модульная катапульта поведет себя на качающемся на волнах судне. Также вызывает сомнение возможность обеспечения достаточной мощности для разгона, по всей видимости, достаточно тяжелого дрона. Корабль не имеет оборудования для приема дронов обратно, что означает их одноразовое применение.

Данная демонстрация может быть как испытанием реальных технологий, так и преднамеренным сигналом. Китай показывает потенциальную возможность быстрого превращения коммерческих судов в многофункциональные боевые платформы. Это соответствует общей тенденции быстрого развития оборонных технологий КНР.