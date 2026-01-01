Компания Honda обратилась в Федеральное авиационное управление США за разрешением на исследовательские полёты беспилотного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки «F1», что является частью подготовки к испытаниям полноразмерного прототипа пассажирского аэротакси в 2026 году.

Американское подразделение Honda Research Institute обратилось в Федеральное управление авиации (FAA) с запросом на проведение исследовательских полётов беспилотного летательного аппарата вертикального взлёта и посадки. Аппарат, обозначенный как «F1», предназначен для испытаний в рамках программы разработки пассажирского аэротакси. Заявка была подана 14 ноября, а 29 декабря FAA опубликовало уведомление с деталями запроса.

Компания запрашивает освобождение от соблюдения одного из правил FAA. Речь идёт о норме, требующей от вертолётов, летающих в дневное время по правилам визуальных полётов, иметь запас топлива на 20 минут полёта. Honda обосновывает запрос тем, что общая продолжительность полёта «F1» меньше этого требования. Полный текст заявки не публикуется, так как содержит конфиденциальную деловую информацию.

В документах FAA прямо не утверждается, что аппарат «F1» является частью программы пассажирского аэротакси Honda. Однако компания неоднократно заявляла, что технологии, разработанные для болидов Формулы-1, будут использованы в её летательном аппарате. Пассажирский eVTOL Honda должен иметь гибридную силовую установку, восемь несущих и два толкающих воздушных винта, а также дальность полёта около 400 км.

Газовая турбина станет частью гибридной силовой установки

Honda сознательно выбрала гибридную, а не полностью электрическую силовую установку для своего аэротакси. В компании считают, что даже в отдалённой перспективе аккумуляторные технологии не позволят обеспечить достаточную дальность полёта. Технологии мотора, батареи и управления энергией, а также система рекуперации энергии, адаптируются для использования в eVTOL.

Программа разработки долгое время оставалась закрытой. В ноябре 2025 года Honda впервые публично показала макет пассажирской кабины и неполномасштабный демонстратор на авиасалоне в Дубае. Сейчас компания ведёт изготовление полноразмерного прототипа. Первый полёт запланирован на 2026 год. Ранее, в 2024 году, Honda уже получала разрешение FAA на испытания моделей, выполнив к настоящему моменту более 400 испытательных полётов.