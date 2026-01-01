Американская компания AST SpaceMobile успешно вывела на орбиту спутник BlueBird 6. Аппарат стал крупнейшим коммерческим спутником связи в мире. Его запуск осуществлён с помощью индийской ракеты LVM3 23 декабря с космодрома Сатиш Дхаван.

BlueBird 6 представляет собой новое поколение спутников компании. При раскрытии его антенная решётка достигает площади 223 квадратных метра, что примерно в три раза больше предыдущих моделей. Спутник предназначен для создания первого в мире космического сотового широкополосного покрытия для обычных смартфонов без необходимости в модифицированных устройствах.

Проект позиционируется как прямой конкурент системе Starlink от SpaceX. Ключевое отличие заключается в технологии: AST SpaceMobile обеспечивает прямое подключение к существующим мобильным телефонам, в то время как Starlink требует использования специализированных терминалов. Один спутник BlueBird способен обеспечить скорость передачи данных до 120 Мбит/с на устройство.

BlueBird 6 является первым аппаратом новой генерации в рамках созвездия. Компания планирует вывести на орбиту от 45 до 60 аналогичных спутников до конца 2026 года. Это позволит обеспечить покрытие 5G на территории США и ряда других регионов. В долгосрочной перспективе группировка будет состоять из сотен аппаратов.

Крупные размеры и яркость спутников AST SpaceMobile вызывают серьёзную озабоченность астрономов. Раскрытая антенная решётка значительно повышает видимость аппарата в ночном небе, что создаёт помехи для наземных астрономических наблюдений. Учёные предупреждают о рисках, связанных с засветкой неба и увеличением космического мусора.

Успешное развёртывание группировки AST SpaceMobile может изменить рынок спутниковой связи. Однако масштаб проекта обострит существующие проблемы: световое загрязнение, риск столкновений и необходимость международного регулирования. Эффективность технологии прямой связи со смартфонами будет определена в ходе коммерческой эксплуатации первых спутников.