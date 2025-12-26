Учёные Национального университета оборонных технологий Китая установили мировой рекорд, разогнав аппарат весом 1000 кг на магнитной подушке до 700 км/ч всего за пару секунд

Китайские инженеры установили очередной мировой рекорд. На этот раз он относится к области маглев-технологий, или магнитопланов. В ходе эксперимента, проведённого специалистами Национального университета оборонных технологий, испытательная платформа весом в тонну была разогнана до 700 километров в час. И на весь этот манёвр ушло всего две секунды.

Данное достижение стало успешной кульминацией целенаправленной научной работы, которая длилась около десяти лет. Рекордная скорость была достигнута и зафиксирована на 400-метровой испытательной трассе. После достижения результата аппарат был безопасно остановлен.

Эксперимент позволил инженерам решить комплекс сложнейших технических задач. Среди них – создание сверхвысокоскоростной электромагнитной тяги и прецизионной системы управления магнитной левитацией. Также, среди прочего, решены проблемы эффективного использования мощных накопителей энергии и разработки сверхпроводящих магнитов, генерирующих поле высокой интенсивности.

Успешное завершение этого эксперимента подтверждает лидирующие позиции Китая в создании технологий сверхскоростного магнитного транспорта. Полученные результаты открывают новые возможности развития перспективных направлений, к примеру, маглевы в вакуумных трубах. Кроме того, новые технические решения могут быть использованы для наземной поддержки аэрокосмических запусков. Возможное внедрение этих разработок в промышленность даст мощный импульс для развития национальных высокоскоростных перевозок и аэрокосмической отрасли.