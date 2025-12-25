Министерство обороны США в своём ежегодном докладе признало успехи Китая в развитии военно-промышленного комплекса

Пентагон в своем ежегодном докладе о военном потенциале Китая отметил существенный прогресс в области ВВС. Документ содержит обновления по ключевым направлениям, но не приводит конкретных деталей.

Согласно оценке, Китай в декабре 2024 года начал испытания двух истребителей шестого поколения: Chengdu J-36 и Shenyang J-50/XDS. Разработка этих машин, выполненных по схеме «бесхвостка», находится на ранней стадии. Прогнозируется, что они могут поступить на вооружение к 2035 году и будут способны решать широкий круг задач, включая управление ведомыми беспилотниками.

В отчете также указано, что в 2024 году совершил первый полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) Xian KJ-3000. Предполагается, что это первый в мире серийный самолет с так называемой «цифровой РЛС». Данная архитектура, вероятно, подразумевает применение активной фазированной антенной решетки с цифровым формированием луча, что повышает устойчивость к помехам и позволяет совмещать активное и пассивное сканирование.

В сфере палубной авиации отмечено завершение первых ходовых испытаний третьего авианосца "Фуцзянь". Первые два авианосца, "Ляонин" и "Шаньдун", впервые провели учения в составе двухкорабельной группы. Беспилотные возможности КНР также развиваются: БПЛА WZ-9 Divine Eagle оценивается как "частично принятый на вооружение" после развертывания в Южно-Китайском море.

Прогресс отмечается и в области авиационных двигателей. В докладе констатируется, что он будет постепенным. Китай последовательно решает технологические проблемы, традиционно вызывавшие задержки в подобных проектах. Кроме того, отдельно выделены успехи в области искусственного интеллекта (ИИ), демонстрируемые, в частности, на авиасалоне в Чжухае в 2024 году. Акцент делается на применении ИИ для управления группами беспилотников, включая "верных ведомых" (Loyal Wingman) для пилотируемых самолетов, таких как двухместный J-20.

Китай также активно продвигает свои истребители на экспорт. Предлагаемая технологическая поддержка и менее строгие ограничения на конечное использование могут сделать их привлекательными для стран, не имеющих доступа к западным малозаметным истребителям по политическим или финансовым причинам. Вопросы о реальных боевых возможностях и интеграции таких машин остаются открытыми.