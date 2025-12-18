Исследователи обнаружили один из самых ранних известных штаммов бактерии чумы Yersinia pestis, проанализировав древнюю ДНК, извлечённую из зуба домашней овцы, которая жила 4000 лет назад. Открытие объясняет, как болезнь распространялась в бронзовом веке, и указывает на роль животных в её передаче.

Средневековая бубонная чума («Черная смерть») унесла жизни трети населения Европы. Ее переносчиками были блохи, заражавшиеся от крыс. За тысячи лет до этого, в бронзовом веке (около 5000 лет назад), по Евразии циркулировал другой штамм бактерии Yersinia pestis. Он не передавался через блох, и его способ столь широкого распространения оставался загадкой. Исследование опубликовано в журнале Cell.

Международная группа ученых, включая археолога Тейлора Хермеса из Университета Арканзаса, обнаружила ДНК древней чумной палочки в останках домашней овцы. Животное жило около 4000 лет назад на поселении Аркаим в Южном Урале (современная Россия). Это первое прямое свидетельство заражения животного штаммом бронзового века. Ранее бактерию находили только в человеческих останках.

Ученые проводят масштабный анализ древней ДНК домашнего скота. При работе с образцами выделить геном животного сложно из-за сильной загрязненности: ДНК организмов из почвы, современное загрязнение от исследователей, термическая обработка костей. При изучении образцов овцы, собранных в 1980-1990-х годах, был обнаружен геном Yersinia pestis.

Обнаружение чумы у овцы объясняет, как идентичные штаммы бактерии могли одновременно возникать у людей за тысячи километров друг от друга. Болезнь распространялась не только через миграции людей. Скорее всего, существовала сложная система передачи между людьми, домашним скотом и природным резервуаром — вероятно, степными грызунами или перелетными птицами, которые переносили бактерию, не болея сами.

Тейлор Хермес получил грант на 5 лет от Общества Макса Планка (100 000 евро) для продолжения раскопок в районе Южного Урала. Цель — найти новые образцы Yersinia pestis в останках людей и животных. В бронзовом веке у представителей синташтинской культуры (к которой относят Аркаим) было развитое коневодство и крупные стада скота. Тесный контакт с животными и освоение новых территорий, вероятно, стали причиной вспышек древней чумы.

Ученые считают, что эта история — предостережение о последствиях вторжения человека в природные экосистемы и нарушениях баланса. Исследование поддержано Фондом Веннера-Грена и Фондом содействия Макса Планка.