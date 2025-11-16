Военно-воздушные силы США пересчитали парк истребителей, объединив основные и резервные самолёты, что увеличило общее число до 1271. Эксперты предупреждают, что такой подход искажает реальные потребности в пилотах и финансировании, скрывая кадровый кризис и создавая ложное впечатление о боевой готовности.

Военно-воздушные силы США изменили способ подсчёта истребителей, теперь учитывая вместе основные самолёты и резерв, что увеличивает общее число до 1271 машины. Однако это вызывает критику, поскольку расчёт персонала и финансирование основываются только на основных боевых самолётах, а включение резервных может скрывать реальные кадровые и бюджетные проблемы.

Для полноценной работы эскадрильи из 24 основных самолётов требуется около 30 пилотов и 480 технических специалистов, но финансирование учитывает только эти основные машины, игнорируя резерв. При этом бюджет на топливо и техническое обслуживание уже недостаточен для поддержания высокой боеготовности.

В ближайшие годы парк истребителей временно сократится, но планируется восстановление за счёт увеличения закупок новейших моделей F-35 и F-15EX. Главная задача — повысить количество лётных часов для подготовки экипажей и улучшить готовность авиации, но финансовые и организационные проблемы остаются.

Критики считают, что новая методика подсчёта искажает реальное положение дел, чтобы выполнить закон о минимальном количестве боевых самолётов, установленный в 2018 году. Они предупреждают, что после 2026 года эти требования могут быть ослаблены, а реальная численность парка и возможности ВВС снизятся.

Для эффективной работы истребительной авиации необходимо учитывать все категории самолётов: основной состав, резервные, учебные и испытательные. Без достаточного финансирования и точного учёта всех ресурсов ВВС не смогут обеспечить необходимое воздушное превосходство и боеготовность.