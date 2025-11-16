Генеральный директор Northrop Кэти Уорден подчеркнула, что возможности разведки и наблюдения B-21 могут стать ключевым фактором в принятии решения о расширении производства самолёта более 100 единиц. Помимо традиционной роли малозаметного бомбардировщика, B-21 обладает мощным БРЭО для выполнения задач ISR, что расширяет его функциональность.

Генеральный директор Northrop Grumman Кэти Уорден (Kathy Warden) заявила, что разведывательные возможности самолёта B-21 могут сыграть ключевую роль при обсуждении расширения его парка свыше 100 единиц. Военно-воздушные силы США уже закупают первые 100 B-21, предназначенные для ударных задач с использованием обычных и ядерных боеприпасов, отметила Уорден на конференции Baird Global Industrials. Однако мощная авионика и возможность сбора разведданных могут увеличить спрос на версии самолёта для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR).

Изначально в контракте с Northrop предусматривалось производство ровно 100 самолётов B-21, однако позже минимальное количество было изменено на "не менее 100". Некоторые высокопоставленные военные, включая генерала Томаса Бюссьера, выступают за закупку до 145 таких самолётов, которые будут летать вместе с модернизированными B-52J. В то же время другие советуют подождать и не принимать окончательное решение до середины 2030-х годов.

Уорден прогнозирует, что в ближайшие годы в ВВС развернётся серьёзная дискуссия о численности флота B-21. Закон о бюджете, принятый летом прошлого года, выделил 4,5 млрд долларов на ускорение производства бомбардировщика. Northrop уже провела лётные испытания двух версий B-21 спустя более десяти лет после подписания контракта. По мнению Уорден, главное сейчас — нарастить производство, после чего снова встанет вопрос, сколько самолётов потребуется.

Таким образом, B-21 скорее всего будет способен выполнять более широкий спектр задач по сравнению с B-2, который изначально создавался исключительно как бомбардировщик. Представители ВВС рассматривают возможность увеличения числа этих бомбардировщиков в рамках программы.