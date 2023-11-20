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ZANTI
Несмотря на обновления iOS, хакеры все еще могут вызывать зависание iPhone с помощью Flipper Zero
Несмотря на обновления iOS, уязвимость в Bluetooth по-прежнему используется хакерами для атак на iPhone с помощью популярного устройства Flipper Zero, вызывая зависания и перезагрузки.

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© Kandinsky 2.2

Популярное устройство Flipper Zero, предназначенное для тестирования на проникновение и используемое хакерами, по-прежнему способно вызывать сбои и перезагрузки iPhone, несмотря на последние обновления операционной системы iOS. 

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Как сообщается, атака осуществляется путем массовой отправки поддельных уведомлений по Bluetooth от Flipper Zero до тех пор, пока iPhone не зависает и не перезагружается. Эксперты по кибербезопасности впервые обнаружили эту уязвимость в сентябре.

Хакеры используют недостаток в реализации протокола Bluetooth Low Energy на устройствах Apple, позволяющий имитировать пакеты оповещения и инициировать подключение. Этот протокол используется в технологиях AirDrop, HandOff и других.

Несмотря на выпуск обновлений iOS 17.1 и iOS 17.2 beta, Apple пока не устранила данную уязвимость. Пользователи не могут ничем защититься, кроме как отключить Bluetooth, что ограничивает функционал.

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Неизвестно, считает ли Apple эту проблему достаточно серьезной, чтобы срочно выпустить исправление. Пока атака требует физической близости хакера, чтобы сработала. Ожидается, что компания внесет изменения в будущих обновлениях iOS.

#iphone #ios #обновление #хакеры #bluetooth #уязвимость #атака #защита #сбои #кибербезобасность
Источник: 9to5mac.com
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