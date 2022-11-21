Вам нужно уметь обращаться с паяльником, чтобы построить свой собственный мини-ПК

Вы когда-нибудь хотели карманный компьютер, который может запускать игры для DOS и делать почти все, что могут делать ПК с процессором 486 или Pentium? TInyLlama, он же Eivind Bøhler из Норвегии, собрал плату с 86Duino SoM и Raspberry Pi Zero 2 для MIDI, которая может делать именно это, и тщательно задокументировал ее на GitHub.

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В основе умной нестандартной платы лежит ЦП Vortex86EX — 32-разрядный X86-совместимый ЦП IA-32, произведенный на Тайване компанией DM&P Electronics, — работающий на частоте от 50 до 500 МГц — скорость, о которой 486 или оригинальный Pentium и мечтать не могли. Есть 128 МБ оперативной памяти DDR3, что опять же намного больше, чем 16 МБ, которые были распространены в то время, и 8 МБ программируемой флэш-памяти. Модуль Vortex86VGA работает на линии PCIe 1x, обеспечивая максимальное разрешение 1024x786 при соответствующем соотношении сторон 4:3. Хранение осуществляется через Micro SD, а питание — через кабель micro USB.

Звук поступает через универсальный аудиочип Crystal CS4237B, совместимый с Sound Blaster Pro, но вы можете дополнить его Raspberry Pi Zero 2, подключенным через 40-контактный разъем, который обеспечивает эмуляцию Roland MT-32 и общий MIDI. Есть переключатель для перехода между двумя режимами, и вы можете подключить OLED-дисплей с помощью четырехконтактного разъема I2C.

Поддержка программного обеспечения предоставляется в виде пользовательского ПЗУ Coreboot / SeaBIOS, и оно работает под управлением FreeDOS или самой OG MS-DOS. О Windows 95 не упоминается, хотя чип Vortex86EX должен поддерживать Windows CE 6, Windows Embedded Compact и Linux вплоть до ядра 4.14.

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Если вы хотите собрать свою собственную TInyLlama, придется много паять, тем более что модуль системы SOM-128-EX, который образует ядро устройства, имеет совершенно неправильное расположение контактов и нуждается в настройке. Затем вам нужно заменить предустановленный загрузчик и запрограммировать прошивку звукового чипа. Если вы готовы к этой задаче, дизайн с открытым исходным кодом и полное пошаговое руководство со спецификацией есть на странице TInyLlama в GitHub.