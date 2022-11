Основная проблема видеокарты - сырые драйвера

Обзор, опубликованный на EXPreview, дает возможность впервые взглянуть на нового китайского производителя игровых графических процессоров Moore Thread — видеокарту MTT S80. Этот графический процессор является одной из самых мощных видеокарт Moore Thread на сегодняшний день. Он оснащен системой охлаждения с тремя вентиляторами и теоретически конкурирует с RTX 3060 и RTX 3060 Ti от Nvidia, одними из лучших доступных видеокарт, даже почти через два года после их выпуска.

Для непосвященных: Moore Thread — китайский производитель графических процессоров, основанный всего два года назад, в 2020 году. Сообщается, что компания задействовала одних из самых опытных специалистов в области графических процессоров, наняв экспертов и инженеров из Nvidia, Microsoft, Intel, Arm и др. Цель Moore Thread — производить отечественные (для Китая) GPU-решения, полностью независимые от западных стран. Предполагается, что они будут поддерживать трехмерную графику, обучение искусственному интеллекту, логические вычисления и возможности высокопроизводительных параллельных вычислений и будут использоваться в потребительском и государственном секторах Китая.

Видеокарта MTT S80 была разработана с архитектурой графического процессора Moore Thread Chunxaio, которая поддерживает точные вычисления FP32, FP16 и INT8 (целочисленные) и совместима с вычислительной платформой MUSA компании. В архитектуре также используется полнофункциональный видеодвижок с поддержкой кодеков H.264, H.265 (HEVC) и AV1, способный выполнять кодирование и декодирование видео с разрешением до 8K.

MTT S80 поставляется с полностью разблокированным ядром графического процессора Chunxaio, состоящим из 4096 ядер MUSA и 128 тензорных ядер с тактовой частотой 1800 МГц. Подсистема памяти использует модули GDDR6 14 Гбит/с, работающие с 256-битной шиной памяти, емкостью 16 Гбайт. Что касается характеристик, то, по крайней мере, на бумаге они выглядят прилично.

Графический процессор работает с целевой номинальной мощностью 255 Вт, питается от слота PCIe 5.0 x16 и от одного 8-контактного разъема питания EPS12V — да, он использует CPU EPS12V, а не 8-контактный разъем PEG (PCI Express Graphics). Это связано с тем, что EPS12V может выдавать до 300 Вт, а для пользователей, у которых нет дополнительного разъема EPS12V, карта включает в себя двойной 8-контактный адаптер PEG на один 8-контактный адаптер EPS12V. И для справки, это больше, чем требуется даже RTX 3070.

Выходы дисплея состоят из трех разъемов DisplayPort 1.4a и одного порта HDMI 2.1, таких же, как и у большинства графических процессоров Nvidia GeForce из семейств RTX 40-й и 30-й серий. Видеокарта имеет серебристый кожух, подчеркнутый матово-черными узорами, окружающими правый и левый вентиляторы. Охлаждение имеет конструкцию с тремя вентиляторами, с двумя большими внешними вентиляторами и центральным вентилятором меньшего размера посередине. Размеры карты составляют 286 мм в длину и два слота в ширину.

RTX 3060 превосходит MTT S80 в ранних тестах

Более ранние отчеты о графическом процессоре Chunxaio предполагают, что он может достичь производительности FP32, аналогичной производительности RTX 3060 Ti. 3060 Ti имеет теоретическую пропускную способность 16,2 терафлопс, а Chunxaio — 14,7 терафлопс. Это немного меньше, чем у Nvidia, но у нее вдвое больше объема видеопамяти, поэтому аппаратное обеспечение, по крайней мере, кажется способным конкурировать с Nvidia RTX 3060 Ti.

К сожалению, судя по EXPreview, у MTT S80 очень плохая оптимизация драйверов. В то время как MTT S80 нацелен на RTX 3060 Ti с точки зрения чистой вычислительной производительности, в игровых тестах Nvidia RTX 3060, как сообщается, значительно опережает MTT S80. Проблема с тестированием в том, что для игр с RTX 3060 или другими графическими процессорами не предоставлены сравнительные графики; предоставляются только текстовые описания фактической игровой производительности, а диаграммы предназначены для странного сочетания названий.

EXPreview провел свои тесты на тестовом стенде Intel с процессором Core i7-12700K, материнской платой Asus TUF B660M, RTX 3060 12 ГБ Strix, 16 ГБ памяти DDR4 и блоком питания мощностью 850 Вт под управлением Windows 10 21H2.

Лучшим потенциальным примером реальной игровой производительности была Unigine Valley, где RTX 3060 12 ГБ была от 2 до 7,6 раз быстрее, чем MTT S80 в тестах DX9 и DX11 при разрешениях 1080p и 4K. MTT S60 набрал в среднем 26,1 FPS в тесте 4K DX9, а RTX 3060 выдал колоссальные 197,9 FPS. Также обратите внимание, что Unigine Valley была разработана и впервые выпущена в 2009 году.

3DMark06 — да, еще одно довольно древнее приложение — показало аналогичные результаты: RTX 3060 в среднем в 2,5 раза быстрее, чем MTT S80, в разрешениях 1080p и 4K.

MTT S80 удалось выйти на первое место в некоторых синтетических тестах, таких как пропускная способность PCIe и чистая скорость заполнения. Это понятно для канала PCIe, поскольку конфигурация S80 PCIe 5.0 x16 должна значительно опережать спецификацию PCIe 4.0 x16 RTX 3060. В тесте пропускной способности OCL S80 показал среднюю скорость чтения 28,7 и скорость записи 42,8 ГБ/с. RTGX 3060 показал 18,3 ГБ/с и 14,2 ГБ/с соответственно. В тестах текстурирования 3DMark06 MTT S80 набрал 134,8 GTexels в секунду в тесте скорости заполнения одиночного текстурирования и 168,5 в тесте мультитекстурирования. RTX 3060 был намного медленнее в тесте с одним текстурированием, с 59,9 GTexels/s, но вернулся с 177,3 GTexels/s в тесте мультитекстурирования.

Помимо этих синтетических и графических тестов, EXPreview запускал несколько реальных игр: League of Legends, Cross Fire, QQ Speed, QQ Dance, Fantasy Westward Journey, The Great Heroes, Audition, Running Kart, Diablo III, Ultimate Street Fighter IV, Siege, My World и Need for Speed: Hot Pursuit III.

В целом видеокарта показала очень низкие результаты. Например, в QQ Speed (довольно простая игра) видеокарта достигла лишь отметки в 40 кадров в секунду.

Но в обзоре упоминаются проблемы с драйверами, повреждение текстур и другие проблемы. Он завершается словами: «Совместимость необходимо улучшить, и можно ожидать будущего». Это вряд ли удивительно для новой компании по производству графических процессоров. Можно надеяться, что будущие обзоры на MTT S80 на самом деле покажут больше реальных сравнений с современными играми, а не со старыми тестами, которые не имеют большого значения на сегодняшний день.