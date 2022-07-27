Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Вредоносное ПО CosmicStrand заражает материнские платы ASUS и Gigabyte
Вирусная программа проникает в UEFI BIOS
анонсы и реклама
Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Вдвое подешевела 6700XT MSI
-25% на 3080 Gigabyte = дешевле 80
3060 Ti Gigabyte за копейки - надо брать
Еще одна 3060 Ti даже дешевле
-30% на 3090 MSI в Ситилинке

CosmicStrand является одной из изощренных вредоносных программ, проникающих в аппаратные части, взломать которые, как вам кажется, гораздо труднее, чем обычную ОС. Но «труднее» не значит «невозможно», как скажет вам любой исследователь кибербезопасности. Исследователи недавно обнаружили следы особенно изящной вредоносной программы, скрывающейся в материнских платах ASUS и Gigabyte на базе чипсета Intel H81. CosmicStrand начал развиваться с момента своего первого появления в 2016 году.

реклама

Исследователи из Лаборатории Касперского обнаружили вредоносное ПО, застрявшее в Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) материнских плат — так сказать, в их загрузочном секторе, которому поручено идентифицировать, проверять и загружать все подключенные аппаратные биты. От простых вращающихся вентиляторов до возможностей разгона вашего ПК на новейших и лучших игровых процессорах — все это ведет к BIOS вашего ПК. Для ясности, это не первая обнаруженная подобная угроза. Их уже слишком много, и это увеличивает количество возможных векторов заражения.

Будучи первым, что запускается в вашей системе – вредоносные программы, содержащиеся в BIOS, чрезвычайно трудно удалить. Они могут обойти большинство антивирусных программ, не могут быть удалены при новой установке ОС, а также естественным образом переживают очистку хранилища — три наиболее распространенных способа избавиться от подобных угроз безопасности.

Ситуация становится особенно сложной, когда вредоносное ПО может развертываться на уровне ядра вашей ОС — при каждой загрузке. Напоминаем, что ядро является сердцем вашей ОС и отвечает за взаимодействие вашего оборудования с высокоуровневыми функциями операционной системы. Конечно, все операционные системы обладают защитой от несанкционированного доступа к ядру, но в данном случае решение Microsoft ThreatGuard нейтрализуется вредоносной программой перед запуском.

Как показывает анализ вредоносного ПО, проведенный «Лабораторией Касперского», захват ядра позволяет вредоносному ПО контролировать процесс запуска всей ОС, позволяя ему расставлять приоритеты процессов, которые позволят получить доступ к серверу управления и контроля. По оценке «Лаборатории Касперского», эта конкретная вредоносная программа должна была быть написана непосредственно для BIOS материнских плат.

На данный момент заражения вредоносным ПО, похоже, ограничены Китаем, Вьетнамом, Ираном и Россией. «Лаборатория Касперского» отмечает, что они обнаружили вредоносное ПО на трех компьютерах своих клиентов. У всех клиентов были разные версии защитного программного обеспечения «Лаборатории Касперского», и ни у одного из них не было общего доступа на ПК.

Анализ Kasperky показывает, что адаптированное вредоносное ПО CosmicStrand было создано китайскоязычными злоумышленниками из-за сходства кода с полезной нагрузкой, ответственной за ботнет MyKings, который сам по себе включал оставшиеся китайские иероглифы. Однако они могут быть помещены и с целью запутать исследователей вредоносного ПО. Требуется больше времени и, возможно, больше случаев, прежде чем будет получен какой-либо окончательный ответ.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
RTX 3070 Ti дешевле 70 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
Цены RTX 3090 идут к 100 тр
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming за копейки, успей
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Kasperky отмечает, что характеристики CosmicStrand относят его создание к 2016 году — именно столько времени этому вектору заражения удавалось быть незамеченным. В настоящее время неясно, сколько других компьютеров может быть заражено. Мы, вероятно, увидим рост числа заражений, поскольку «Лаборатория Касперского» и другие поставщики средств защиты изучают эту угрозу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #вирус #вирусы #intel h81 #cosmicstrand
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обнаружено вредоносное ПО, которое способно выжить после переустановки ОС
Образец процессора Meteor Lake-P с частотой 1,2 ГГц заметили в журналах загрузки ядра Linux
США лидируют в исследованиях и разработках в области полупроводников на 2021 год
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2040 году – почему за 1 ВТС не будут давать 1 миллион долларов
33
Что будут пить жители РФ после ухода Сoca-Cola и Pepsi – аналоги западных напитков по высоким ценам
104
CDPR в честь своего 20-летия дарит игрокам набор цифрового контента по «Ведьмаку» и Cyberpunk 2077
3
Возвращаемся в The Witcher 3 – выбираем оптимальную видеокарту для повторного прохождения Ведьмака
6
К «Связному» поданы иски на 14 300 000 000 рублей — компании грозит банкротство
10
Тинькофф вводит новые комиссии: 200 у.е. за приём платежей по SWIFT
4
В Европе дорожают популярные видеокарты RTX 3000 и RX 6000
1
Драйвер Adrenalin Edition 22.7.1 ощутимо повысит производительность RX 6950XT и RX 6400 в Minecraft
1
Выбираем видеокарту для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских моделей от 40 000 рублей
3
Самой быстрой видеокартой 2023 года может стать GeForce RTX 4090 Titan – 48 Гб, 24 Гбит/с и 800 Вт
11
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
9
Российские пользователи переходят на пиратский Windows, а Microsoft блокирует продажи лицензий в РФ
23
Видео: первые 17 минут космосима RimWorld, записанные на PlayStation 5
+
5 игровых процессоров для скоростного геймерского ПК для оверклокеров и новичков
3
GTA Online получила высмеивающее ситуацию в западной экономике обновление
2
GeForce RTX 4090 окажется дешевле RTX 3090 Ti и будет поставляться в двух вариантах — инсайд
5
В Саудовской Аравии строят "лежащий" небоскреб за 1 трлн долларов длиной 120 км и высотой в 500 м
11
Выбираем оптимальную видеокарту для Hitman 3 и Guardians of the Galaxy – 6 GPU для 4К, 2К и 1080р
7
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
232
Полет на колонизацию Луны откладывается: Рогозин лишился еще одного хлебного места
8

Популярные статьи

Разберёмся, откуда столь большая разница в ценах на видеокарты между Россией и Европой
73
Собираем компьютер бюджетно - с Авито и Aliexpress
9
Насколько быстрым будет iPhone 14 Pro по сравнению с iPhone 13 Pro
6
Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
71
Пользователи часто выводят ноутбуки из строя после чистки и замены термопасты - разбираемся почему
16
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron
48
О самых маленьких игровых консолях
2
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 2
68
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
16
Записки Космического Сантехника. Начало
12

Сейчас обсуждают

Вежливый__HIMARS
21:40
так в Одессе НАТО или амеров нет. да и все равно странно. флагман вроде как должен уметь защищать себя от ракет.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Hellbeast
21:40
Сейчас Европа перейдет на такой газ пододеяльный
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
V.L.A.D.L.E.N
21:39
Главное, чтоб доучиться успели, а то возвращаться некуда будет.😆
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
V.L.A.D.L.E.N
21:38
Украина в составе СССР - процветающая республика с мощной промышленностью и сельским хозяйством. Де Юкрейн "незалежный" - обоссаная блядина в поисках богатого папика.😆
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Разумник
21:36
Пациент выпей таблеточку. У тебя словарный запас так и остался на низком уровне. Ты совсем даун-имбецил, kurwa.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Вежливый__HIMARS
21:36
да всем кого знаешь.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Misha Stahh
21:36
куда скинуть на лечение?
Грузовик смерти и мрачная дорога — на свежих скриншотах S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl
Hellbeast
21:35
Как Херсон?
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Вежливый__HIMARS
21:35
что ты несешь далбаеб. иран перекозлил древнючие амерские БПЛА. но это говно рабсии надо потому что никакого своего впк там нет. есть склад совковой техники, местами модернизированной.
Владимир Путин рассказал о желании сотрудничества с турецким производителем беспилотников Bayraktar
Муж_ЗАГЛOTA
21:34
паромы из живых гоблинов ОКРАИНЫ пенсионного возраста, ибо они пожирнее, и как гов*ецо не тонут)))))
GeForce GTX 1630 за 15 000р vs GeForce RTX 3090Ti за 160 000р – стоит ли покупать дорогую видеокарту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем