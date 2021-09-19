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Компания AMD опубликовала информацию об уязвимом месте драйвера, позволяющее злоумышленникам читать и выгружать некоторые типы страниц памяти в Windows. Этот метод позволяет получать пароли пользователей или задействовать иные атаки.

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Сообщение об ошибке пришло как часть скоординированного раскрытия информации Кириакосом Эконому, который занимается исследованиями в области безопасности и является соучредителем ZeroPeril. В рамках исследования он использовал уязвимость для загрузки нескольких Гб конфиденциальной информации с затронутых платформ AMD, но в качестве пользователя без прав администратора. Компания подготовила меры по устранению уязвимого места, выпустив обновление драйверов для чипсета.

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Первоначально AMD выпустила патч несколько недель назад, но не раскрыла, какие уязвимости были устранены.

Исследователь безопасности обнаружил недостаток в Ryzen 2000-ой и 3000-ой серий, хотя сама компания ранее указывала в своем отчете только тысячную серию и более старые чипы. Позднее AMD обновила страницу с полным списком затронутых платформ, который охватывает всю линейку современных потребительских процессоров, а также многие старые модели.

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AMD сообщает, что для устранения уязвимости пользователи должны обновить драйвер AMD PSP на версию 5.17.0.0 с помощью Центра обновления Windows или же установить AMD Chipset Driver версии 3.08.17.735.