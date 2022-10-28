А вот это уже больше похоже на ту Cyberpunk 2077, которую мы с вами ждали 2 года назад

Спустя почти 2 года после релиза Cyberpunk 2077 самое время помечтать о том, что мы потеряли. Представьте себе, какой могла бы стать игра, если бы руководство думало головой, а не почивало на лаврах. Судя по всему, после восторженных отзывов о третьей части игры серии Ведьмак, а также великолепных дополнений, некоторые представители CD Projekt Red уверились в том, что они способны делать лучшие игры на планете. Вполне возможно, что так и есть, вот только ничего не даётся просто так, а высокие результаты требуют массы времени и усилий. Неясно, кто ставил сроки и ограничивал работников, но пресса рассказывает о нескольких проблемах, с которыми столкнулась студия. О недальновидном руководстве вы уже читали выше, но есть и другая проблема.

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Ходят слухи о том, что вылавливать ошибки поручили команде непрофессионалов. Ребята не справились со своей задачей, проигнорировав серьёзные баги. Очевидно, что руководство знало о дырах, но предпочло выпустить сырой продукт, ну а после того, как геймеры начали массово отказываться от покупки, а скандал захлестнул игровое сообщество, в CD Projekt Red решились на какие-то движения. Назвать финальную версию, которая сегодня доступна геймерам, идеальной не поворачивается язык. Там не решены проблемы с полицией, ИИ страдает от своей беспросветной тупости, а многие текстуры возвращают нас в далёкие 2000-е годы. А представьте себе, если бы руководство студии приняло правильные решения, если бы профессионалы залатали дыры, прописав правильное поведения всем неигровым персонажам. Ну и графика. Вы ведь помните, что нам обещали Next Gen? Игра, которая сегодня продаётся под названием Cyberpunk 2077 даже не лежала рядом со следующим поколением. Может показаться, что потеряно, вот только это не так.

Энтузиасты работают за идею. Им не платят 10 тысяч долларов в месяц за кривые баги в квестах и полицию, которая умеет телепортироваться за спину главному герою. Именно поэтому энтузиасты способны на великие свершения. Нам кажется, что CD Projekt Red стоило бы разогнать часть штата, отдав вакантные места тем, кто действительно любит свою работу, пусть даже это и хобби. Сегодня мы предлагаем вам посмотреть на то, какой могла бы стать Cyberpunk 2077 в правильных руках. Ну или стала, ведь всё это доступно для скачивания и лежит в свободном доступе. На канале Digital Dreams вы можете увидеть работу сотни графических модификаций в тандеме с продвинутой трассировкой лучей. Результат впечатляет, а в итоге кажется, что это какая-то другая игра. Изменениям подвиглось абсолютно всё, от текстур поверхностей, до отражений и невероятных видов. Найт-Сити кажется живым, хотя было бы неплохо поработать над поведением прохожих.

Увы, но сделать это крайне сложно, ну а представители CD Projekt Red предпочитают заниматься другими проектами. Известно, что больших патчей для Cyberpunk 2077 больше не будет, ведь основная часть багов выловлена. В 2023 к нам на огонёк заглянет первое дополнение, ну а все усилия команды направлены на будущее. Сегодня идёт активная разработка следующих частей трилогии Ведьмак. Подробностей на этот счёт нет, поэтому нам остаётся только догадываться, кто же станет главным героем игры. Судя по всему, не собирается CD Projekt Red убивать и вселенную Cyberpunk 2077, а в обозримом будущем нас ждёт ещё одна игра. Будет ли это продолжение, или приквел, сказать сложно. Ну и стоит напомнить, что недавно стало известно о решении выпустить ремастер игры Ведьмак 1. Создаётся игра с нуля и полностью собирается на продвинутом движке Unreal Engine 5. Кстати, видео ниже запущено на видеокарте GeForce RTX 4090 в разрешении 4К. Если у вас видеокарта попроще, то стоит рассчитывать на меньшее разрешение. Cyberpunk 2077 имеет повышенные требования к железу, а сотня модификаций сделал игру ещё жёстче. Помните об этом. Ссылки вы сможете найти под видео на YouTube.

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