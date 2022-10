Мир танков - так теперь называется старая World of Tanks. Ну а мы подумаем над тем, какую видеокарту купить небогатым танкистам

Многие наши читатели знают о том, что World of Tanks и World of Warships стали недоступны для российских геймеров. Не пугайтесь, всё в полном порядке, ведь Wargaming совершила финт ушами, в результате которого передала все права на свою компанию самой себе. Всё говорит о том, что глава Wargaming продолжит заправлять делами, но официально права принадлежат Lesta Games. Это студия из Питера, которая участвовала в разработке World of Warships. Любители кораблей ругают команду за жадность и постоянное снижение заработков. Реальные доходы падают, а геймеры недовольны.

На самом деле всегда есть те, кто хочет больше, ну а между тем вместо World of Tanks и World of Warships в российском сегменте появились Мир танков и Мир кораблей. Ничего принципиально не изменилось, но геймерам дали возможность выбрать. Всем тем, кто хотел уйти на европейские серверы, предоставили такую возможность, а особенно назойливо напрягали жителей Украины. Официальный форум полон подобной информации, а танкисты сетуют на то, что оставшиеся потеряли возможность совершать любые платные транзакции. Судя по всему, весь этот негатив прошёл мимо, ведь основная часть любителей танков осталась на месте. Разработчики фиксируют отток не выше 3%, а значит всё в полном порядке.

Сегодня мы подумаем о том, какую видеокарту купить любителям танков и кораблей с пустыми карманами. Если денег ну очень мало, то берём GeForce GTX 1630. Для требовательных блокбастеров такая видеокарта не походит, но для танкистов станет лучшей боевой подругой. Вы сможете гонять в разрешении 900р на высоких и срендевысоких настройках, получая максимум удовольствия. 4 Гб достаточно, а невысокие требования позволяют не думать об обновлении блока питания.

Чуть дороже вы можете купить Radeon RX 6400. Это очень противоречивая видеокарта, которая может быть как быстрой, так и крайне медленной. Во многом итог зависит от вашего компьютера и наличия интерфейса PCIe 4.0. Если такового нет, то лучше купите GeForce GTX 1630. Там нет никаких проблем и требований. Ну а в случае, если PCIe 4.0 на месте, то можно поиграть даже в 1080р на средних графических настройках. За такую цену это настоящий подарок судьбы.

Для многих геймеров, которые экономят каждый рубчик, доплатить несколько дополнительных тысяч – это настоящая трагедия. Представьте себе, что школьник собирал деньги с булочек, а сегодня вы ему предлагаете потратить на 12 тысяч рублей, а все 14. Если у вас такой проблемы нет, берите GeForce GTX 1650. Любой компьютер потянет такую видеокарту, а отсутствие каких бы то ни было требований делает её одной из самых популярных в бюджетном сегменте. Кстати, вы получите доступ даже к требовательным новинкам, хотя мы бы не рекомендовали слишком уж далеко раскатывать губу, ведь выше низких в народном разрешении не прыгнуть.

Radeon RX 6500 XT намного быстрее, но и проблемнее. Как и с Radeon RX 6400 здесь есть требования к PCIe 4.0. Разработчики пытались сэкономить, а вместо этого получили крайне неоднозначный графический чип. Не сделав инженеры AMD такой глупости с требованиями к интерфейсу PCIe 4.0, Radeon RX 6500 XT могла бы стать одной из самых популярных видеокарт бюджетного сегмента 2022 года. Ну а так она остаётся востребованной, но нишевой. Мы не рекомендуем её брать, если у вас PCIe 3.0. Зачем вам экспериментировать над собой, ведь куда проще купить GeForce GTX 1650?

Если вы смогли с большим трудом найти 21 тысячу, то не раздумывая берите GeForce GTX 1660 SUPER. Здесь с быстродействием всё в полном порядке. Можно смело брать монитор с разрешением в 2К, а после гонять в танки на высоких графических настройках. Вообще дорогая видеокарта для танков нужна только в том случае, если вы играете и в другие игры. Бюджетные графические чипы не подойдут, а вот GeForce GTX 1660 SUPER справится с любыми требовательными проектами 2022 года. Судя по всему, Next Gen наступит ещё очень не скоро, а пока вы сможете побаловать себя новинками, не ограничивая собственные геймерские вкусы танками и корабликами.