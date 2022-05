Бесплатные игры, включая несколько новых, уже можно забрать

Сервис подписки Xbox Game Pass в какой-то момент стал для рынка игровых приставок совершенно неожиданным. Представители Sony утверждали, что он не будет популярен, однако со временем пошли по стопам Microsoft. По большей части геймерам предлагают старые игры, которые долгое время никого не интересовали, но дают к ним несколько блокбастеров. Если вы привыкли покупать по 1 проекту в месяц, то окажетесь разочарованы, ведь всё это у вас уже многие месяцы и даже годы пылится на полках. Ну а экономные консольщики могут найти отдушину даже в платформерах. Идея проста: плати строго фиксированную сумму каждый месяц, получая постоянно обновляемый набор игр.

Уже вскоре ожидается вывод на рынок обновлённых тарифов PlayStation Plus, которые не только предложат гораздо больше возможностей, но и станут ощутимо дороже. В связи с этим даже возник небольшой скандал, когда подписчикам PS Plus и PS Now отказывают в бесплатном переходе на PS Plus Premium. Чем всё закончится, пока неясно, но здесь позиция японской компании ясна, ведь там просто хотят заработать больше денег. А вообще мы уже убедились, что слоган игровой приставки PlayStation 5 «Play Has No Limits» – это просто слова.

Вы уже знаете, что Sony присоединилась к санкциям. Внезапно игровая индустрия, считавшаяся далёкой от политики и даже старательно от неё дистанцировавшаяся, стала оружием против тех граждан РФ, которые своими деньгами поддерживали благосостояние японцев. Выглядит странно, но реальность такова, что ради достижения целей западное общество готово закрывать глаза на проявления такой вот странной демократии. В конце апреля поступили сведения, согласно которым в игровом магазине жители России могут купить некоторые игры, правда сделать это можно только с помощью виртуальных денег.

Как сообщается, российские геймеры получили полноценный доступ к майской коллекции PS Plus. В качестве наиболее интересных предложений там значатся Tribes of Midgard и FIFA 22 для консолей двух последних поколений и Curse of the Dead Gods эксклюзивно для PlayStation 4. Отдельно указывается, что провести оплату за рубли всё ещё нельзя, поэтому вам придётся искать возможности пополнения виртуальных карт. Мы не будем здесь оставлять ссылки на подобные ресурсы. Отметим, что некоторые из них являются мошенническими, поэтому тщательно проверяйте, кому вы переводите деньги. Нужно признать, что сегодня у владельцев консолей просто нет выбора, а курс пополнения доходит до 100 рублей за 1 доллар. Подобное кажется нам откровенно грабительским, именно поэтому, если у вас есть возможность перейти на персональный компьютер, то сделайте это. Сегодня никто не станет вас упрекать в том, что вы качаете игры с торрентов, а вот спонсирование японской экономики весьма сомнительная перспектива.

P.S. Иногда на консолях PlayStation 4 подписка может не активироваться. В качестве решения предлагается изменить дату на 2021 год.