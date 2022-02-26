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NVIDIA против хакеров LAPSU$ – Дженсен Хуанг атаковал злоумышленников и потерял 1 Тб данных
NVIDIA попыталась заблокировать украденные файлы, но у хакеров была резервная копия
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Сегодня мы вам уже рассказывали о недавней хакерской атаке на серверы NVIDIA. На тот момент известно было крайне мало, ведь в результате взлома могли быть похищены данные, а во избежание негативных последствий специалисты по киберзащите отключили почти все сервисы. Проблема оказалась настолько глобальной, что десятки тысяч клиентов оказались без поддержки, пытаясь связаться с представителями NVIDIA. К вечеру все опасения подтвердились, ведь хакеры украли больше 1 Тб данных, а после запустили программу-вымогатель, которая не позволила противостоять атаке. Система оказалась парализована, что позволило злоумышленникам уйти с добычей.

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Что же, если вы думали, что NVIDIA останется в долгу, то сильно ошибались. Судя по всему, Дженсен Хуанг содержит штат собственных хакеров. По горячим следам эти ребята вычислили, что взлом был произведён командой LAPSU$. Сотрудники NVIDIA прорвались на главный сервер этих парней и запустили процесс шифрования. Когда хакеры обнаружили проблему, все 100% украденных файлов были полностью зашифрованы и не представляли никакой ценности. Кроме шифрования файлов, ребята из NVIDIA ещё и подбросили хакерам программу-вымогатель собственного производства. Вредоносное программное обеспечение замедлило главный сервер злоумышленников до нуля, что не позволило предпринять какие-либо действия для сохранения доступа к ценным файлам.

В тот момент, когда Дженсен Хуанг уже ликовал, на связь вышли представители LAPSU$. По их словам, проникновение действительно было неожиданным, но бесполезным. Всё дело в том, что ранее было произведено резервное копирование всех файлов, поэтому пострадало только самолюбие хакерской группировки. Якобы, они даже опубликовали часть исходного кода драйвера видеокарт, но это информация не подтверждена, поскольку доступ к подобным данным имеет ограниченное число хакеров.

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Одновременно утверждается, что доступ к серверам LAPSU$ был получен благодаря ошибке сотрудников NVIDIA. Якобы, вредоносные объекты попали к ним по почте, а после перекочевали на главный сервер компании. Неясно, как это могло случиться. Вполне возможно, что речь идёт о программном обеспечении нулевого дня, которое ещё никогда не светилось в сети, что и привело к столь масштабной утечке. Эксперты полагают, что пока слишком рано оценивать масштаб потери, поскольку NVIDIA даёт минимум комментариев. Если хакеры действительно получили доступ к критически важным данным, то они смогут разработать ещё более опасные вирусы. Эти вредоносные объекты окажутся крайне эффективны, ведь они смогут проникать на сотни миллионов компьютеров по всему миру, на которых стоят видеокарты производства NVIDIA.

#nvidia #хакеры
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