Кто такой Сатоши Накамото, и почему он всё ещё интересует сообщество?

Уже больше десяти лет личность Сатоши Накамото остаётся тайной и вызывает множество вопросов как у фанатов криптовалют, так и у тех, кто просто интересуется данной темой. С высокой долей вероятности можно констатировать, что создатель Биткоина больше никогда не объявится. Кто этот человек, и почему он исчез – мы так же не узнаем, что не мешает интернет сыщикам строить самые абсурдные теории. Например, есть версия, согласно которой Биткоин был создан в застенках ЦРУ или любой другой спецслужбы США. Существует также персонаж по фамилии Крейг Райт, уверяющий, что именно он создал Биткоин. Весьма подозрительный тип, который твёрдо идёт к намеченной цели.

реклама

И вот здесь мы переходим к главной теме нашего материала. Дело в том, что 3 января 2008 года была на только запущена сеть Биткоина, но и добыт первый блок, включавший 50 монет (так называемый «генезис-блок»). Уже позднее стало известно, что в самом хеше первого блока можно увидеть текст: «Chancellor on brink of second bailout for banks». Это заголовок газеты The Times, что говорит в пользу одной из причин, ставшей ключевой при создании Биткоина. Так, эксперты полагают, что неизвестный разработчик первой криптовалюты придумал альтернативу банковской сфере, которая переживала не лучшие дни вследствие мирового финансового кризиса. Всё это сопровождалось мощным контролем правительств над экономикой, что не нравилось многим финансовым экспертам.

Если уж пытаться вспомнить историю создания Биткоина, то 31 октября 2018 была опубликована так называемая «White paper», в рамках которой Сатоши Накамото обосновал основные принципы криптовалюты и блокчейна. 9 января появилась первая официальная версия Bitcoin 0.1, позволявшая любому человеку на планете майнить криптовалюту с помощи данного программного обеспечения. 12 января Сатоши Накамото совершил первую транзакцию в сети, когда 10 монет ушли Хэлу Финни.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена RTX 3060 Gigabyte -19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte DDR 5 - 64Gb за 64 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Что до личности самого Сатоши Накамото, то недавно ранее работавший в Tesla и SpaceX Сахил Гупта привёл доказательства тому, что Биткоин был создан Илоном Маском. Стоит признать, что Сахил Гупта впервые заявил об этом ещё в 2017 году, а многие эксперты полагают, что делает он это исключительно для личного обогащения. Возвращаясь к Крейгу Райту, напомним, что мошенник верит в возможность разблокировать 1.1 миллиона монет, добытых Сатоши Накамото. Даже сегодня, когда Биткоин ощутимо упал, стоимость кошелька превышает 50 миллиардов долларов. Неудивительно, что столь лакомый кусок всё ещё привлекает мошенников. Почитать воззвание Сатоши Накамото можно по ссылке.