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Арнольд Шварценеггер дарит подарки в рекламе Новогоднего наступления в World of Tanks
Железный Арни сел на вертолёт, чтобы вручить мальчику Джонни подарок
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World of Tanks давно закрепила за собой звание одной из самых популярных игр в русскоязычном сегменте и не собирается ни с кем делиться этим званием. Важно понимать, что народная любовь – это хорошо, но такой крупной компании как Wargaming требуются огромные финансовые вливания, поскольку поддерживать такой проект очень затратно. Поскольку данных за 2021 год нет, то мы будем оперировать информацией за 2019 и 2020-й годы. Так, согласно подсчётам аналитиков SuperData Research, именно World of Tanks стала самой популярной игрой для ПК в РФ в 2019. Количественных показателей нет, поэтому приходится просто констатировать сам факт. На консолях ситуация обстоит немного иначе, ведь там на первом месте Fortnite, но даже здесь World of Tanks удалось пробиться на 4 позицию. А вот в мировом топе самых прибыльных игр 2020 года World of Tanks смогла занять 9 место, расположившись сразу же за мегапопулярной Roblox.

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Всё это говорит о том, что несмотря на нытьё неудачников и постоянную критику любителей бесплатного сыра, World of Tanks демонстрирует отличные показатели, а заработки разработчиков весьма внушительные. Поскольку старым играм всегда требуется новая кровь, то Wargaming делает всё возможное для привлечения внимания к своим проектам в прессе. Так, одно время в World of Warships заглядывал Стивен Сигал, а на прошлый новый год на огонёк к фанатам World of Tanks зашёл сам Чак Норрис. Что же, в рамках подготовки к большому Новогоднему наступлению 2022 в качестве приглашённой звезды выступит сам Железный Арни.

Да, вы не ослышались. Дело было так: Арнольд Шварценеггер получает письмо с опозданием в 30 лет. Вначале он расстраивается, что письмо пришло так поздно, но прочитав послание понимает, что где-то его приезда всё ещё ждёт мальчик по имени Джонни. Сам малыш уверяет, что не хочет никаких подарков, ведь увидеть актёра – это лучший подарок. Подойдя к зеркалу Арнольд рассматривает свой прокачанный бицепс и решает взять не обычный автомобиль, а птичку побольше. Прилетев в место назначения на вертолёте, Арнольд понимает, что Джонни вырос и завёл семью. Он отдаёт подарок 9-летнему сыну Джонни и заявляет о выполненной миссии. В конце Шварценеггер обращается к зрителям, спрашивая о том, готовы ли они к празднику.

Стоит отметить, что сам актёр заявил, что с танками у него давняя дружба, поскольку во время службы в австрийской армии он был в числе команды танка M-47 Patton. Арнольд Шварценеггер доволен своей работой, поскольку уверен, что она принесёт много радости миллионам фанатам игры. Ну а что за сюрпризы танкистам принесёт в этом году Новогоднее наступление, пока неизвестно. Разработчики расскажут об этом ближе к праздникам.

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