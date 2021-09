Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Задолго до того, как появились первые трейлеры Cyberpunk 2077, представители CD Projekt Red обещали, что игра принесёт революционные изменения как в графику, так и в визуальный стиль. На самом деле обещаний было много. Их щедро раздавали все, от руководства студии, до художников и даже тех, кто вообще мало знаком с созданием игр. Всему этому хотелось верить, ведь позади был величественный Ведьмак 3, который стал жирной точкой в окончании путешествия Геральта из Ривии. Неясно, как вообще все участники процесса могли оставаться настолько слепыми долгие годы напролёт, ведь даже спустя несколько патчей и правок играть в Cyberpunk 2077 неприятно. Возможно, если вас интересует просто пробежать по основным квестам, то игра вам что называется «зайдёт», но всем тем, кто ждал чуда, пришлось несладко.

Часть квестов починили, часть так и осталась глючить, алгоритмы, отвечающие за передвижение автомобилей, вообще никто не трогал, а стоило бы, ведь компьютер ведёт себя неадекватно, а автомобили исчезают. Такое ощущение, что перед нами одна из старых версий GTA, испорченная сотнями пользовательских модификаций и унылым геймплеем. Ещё больше проблем у обычных прохожих, но перечислять всё это можно сутками, ведь в игре множество того, что нуждается в профессиональной руке твёрдого руководителя. А вообще есть мнение, что Cyberpunk 2077 уже не помочь, а в планах у студии выпустить что-то другое. Всё дело в крайне неповоротливом движке REDengine 4, который так и не удалось довести до ума, снизив требования к железу без ущерба для графики. Возможно, что не удалось ребятам из CD Projekt Red, получилось у обычных энтузиастов.

Вчера команда из Digital Dreams выпустила видео, в котором кривоватый Cyberpunk 2077 засиял новыми красками. Здесь вам и правильные отражения, и реалистичные тени. Активирована поддержка функции NVIDIA DLSS 2.2, а предустановка Beyond All Limits Ray Tracing превращает игру в настоящий Next Gen, делая её гораздо красивее. К сожалению, все установленные 50 модификаций сосредоточены вокруг визуальных эффектов и не исправляют множество других дыр. Некоторые энтузиасты, всё ещё выпускающие для Cyberpunk 2077 собственные патчи шутят, что скорее они сами всё исправят, чем это сделает CD Projekt Red.

Посмотреть весь модлист можно по ссылке в описании к видео. Digital Dreams позволяют не только познакомиться с описанием, но и скачать всё это, опробовав улучшенную игру на своих компьютерах. Отдельно стоит отметить, что авторы использовали видеокарту GeForce RTX 3090, поэтому не удивляйтесь, если количество кадров в секунду на ваших компьютерах упадёт ниже 20 fps.

