Ещё в первой половине текущего года Microsoft добавила в Windows 10 любопытный банер «Get even more out of Windows». В русской версии пользователи увидели незамысловатую надпись: «Получите больше от Windows». Вначале казалось, что ничего особенного не происходит, ведь мы работаем под управлением ОС производства Microsoft, почему бы производителю не добавить лишний банер. Со временем появление сообщения стало наблюдаться всё чаще, а сейчас раскрылась его истинное предназначение.

Итак, совсем недавно пользователи по всему миру стали фиксировать массовое появление банера. Происходит это после перезагрузки ОС и установки накопительных обновлений, а началось всё с выходом октябрьского большого патча. В левой части экрана находится команда «напомнить через 3 дня». Во всех остальных случаях вы попадёте на страничку с продуктами Microsoft. Не менее активен стал браузер Edge. Если принять рекомендованные настройки, то он станет браузером по умолчанию.

Но и это не всё, ведь далее вам предложат стать пользователем сервиса Microsoft 365, получив 50% скидку на первый год. Важно понимать, что пропустить всё это окончательно не удастся. У кого-то сообщение всплывает чаще, у кого-то не появляется вообще. Суть проблемы в массовой рекламе. Что любопытно, всё это есть в соглашении пользователя, а значит предъявить Microsoft мы ничего не можем. Количество рекламы будет расти, сервисы продвигаться всё активнее, ведь инвесторы требуют прибыли.