Миллионам геймеров знакомо имя СD Рrojekt в качестве создателя одной из лучших РПГ всех времён и народов – Ведьмак 3. На самом деле компания владеет также цифровым магазином GOG, который часто устраивает большие распродажи. На этот раз поляки проводят сразу две гигантские распродажи, каждая из которых включает десятки популярных проектов.

Первая распродажа закончится уже через 26 часов (если исходить из времени написания данного материала). Она включает такие известные проекты, как: Blacksad: Under the Skin, Animation Arts Collection, Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и десятки других со скидками до 90%. Количество игр, получивших скидку, составляет 76 штук, это значит, что даже самый требовательный геймер найдёт что-то по своему вкусу.

Вторая распродажа продлится ещё три дня. Что немаловажно, она гораздо более интересна с точки зрения разнообразия жанров. Одной из наиболее знаковых серий, участвующих в распродаже, стала SimCity 4 Deluxe Edition. Также можно выделить Sniper Ghost Warrior Contracts, Tropico 6 El Prez Edition и многие другие интересные тайтлы. Скидки на данной распродаже составляют до 75%. Если вам не во что играть и хочется пополнить свою коллекцию новыми проектами с большими скидками, нажимайте на ссылку и отправляйтесь за приключениями.