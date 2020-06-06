Эмулятор Nintendo Switch – Yuzu получил продвинутые шейдеры, которые позволяют играть в большую часть игр без подвисаний и глюков
Yuzu – самый популярный эмулятор для игровой приставки Nintendo Switch. Он способен запускать десятки проектов. Однако, большая часть из них имеет глюки и неприятные подвисания. Те, кто привык к такому ходу вещей, заявляют, что это почти не мешает игровому процессу, ведь таких игр на ПК всё равно не выпускают.
Несколько дней назад стало известно о крупном обновлении для эмулятора, который принёс ARB Shaders для OpenGL. Разработчики утверждают, что значительные улучшения во всех играх увидят владельцы видеокарт NVIDIA. Так, сообщается об уменьшении подвисаний, которые портили игровой процесс. Во многих играх они практически исчезли, в других стали минимальными, позволяя запускать ранее недоступные игры.
рекламаБольше всего новые шейдеры заметны в популярных 3D-играх. Например, The Legend of Zelda, Super Mario Odyssey, Pokеmon Sword and Shield и десятках других проектах. Разработчики заявляют, что они знают о существующих проблемах и в следующих выпусках займутся расширением доступных тайтлов на недоступные ранее игры, а также совсем новые проекты, которые только вышли.
рекламаНапомним, доступ к ранним версиям осуществляется на основе платной подписки. Кстати, благодаря благодарным поклонникам проект зарабатывает в месяц более 15 тысяч долларов.
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