У операционной системы Windows 10 много проблем. Это и постоянные баги, и ужасные плитки, которые фактически похоронили довольно неплохую Windows 8. Пользователи не хотят резких перемен как в интерфейсе, так и в функционале и доступе к настройкам свой ОС. Однако, долгое время Microsoft продолжала игнорировать желания своих покупателей. Есть информация, что в будущем всё может измениться в лучшую сторону.

Итак, в конце 2020 года будет выпущена версия ОС, которая пока фигурирует под следующим наименованием: Build of the Year для Insiders in the Fast ring. Точной даты её появления нет, но уже сейчас можно оценить несколько из её любопытных особенностей.

Известно, что операционная система не спрашивает у пользователя, когда стоит получить последние критические обновления. Кроме того, точно таким же образом обновляются и драйвера, что часто приводит к проблемам с совместимостью на старых комплектующих. Как сообщается, в обновлении (октябрь-декабрь 2020 года) пользователям предоставят больше контроля над необязательными обновлениями. Так, можно будет самостоятельно выбрать обновлять или нет, тот или иной драйвер. Кроме того, в настройки для дополнительных обновлений переедут и обновления для программ, где также будет доступно расширенное управление.

Это ещё не та свобода, о которой просили пользователи ещё три года назад, однако, пройдёт год-другой, и, возможно, нам разрешат управлять обязательными обновлениями.