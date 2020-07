Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Антипиратская защита Denuvo уже давно снискала дурную славу среди геймерского сообщества. В сети уже не первый год обсуждают её негативное влияние на производительность и FPS в играх. Автор Youtube-канала Overlord Gaming решил проверить правдивость подобных утверждений, протестировав несколько популярных тайтлов в версиях с защитой и без.

Тестовым стендом выступил компьютер на базе Ryzen 3700x с 32 Гб оперативной памяти на частоте 3600MHz и таймингами CL19. В роли графического адаптера выступила GTX 1080 Ti. Игры тестировались в разрешении 1440р с максимальными настройками графики, но умеренным сглаживанием для избежания эффекта бутылочного горлышка со стороны GPU.

Первой на тест попала Metro Exodus. И в ней Denuvo с самого начала показывает себя с далеко не самой лучшей стороны. Даже для загрузки главного меню в версии с защитой требуется больше времени чем в версии DRM-free. Загрузка первой миссии также значительно быстрее в чистой версии.

Что же до игровой производительности, то версия игры с Denuvo незначительно отстаёт от чистой по показателям среднего и максимального FPS и весьма сильно проигрывает по статистике минимального времени кадра, а также редких и очень редких событий. Причём, подобная статистика наблюдается как на DX11, так и на DX12. Версия игры для Microsoft Store показала себя ещё хуже, проиграв даже версии с Denuvo.

Следом был протестирован Prey. И этот отличный имёрсив сим от Arkane Studios сильнее всех пострадал от печально известной защиты. Даже стадия загрузки игры уже даёт понять масштаб катастрофы. Версия с защитой грузится на 317% дольше чистой. Загрузка первой миссии тоже даётся Denuvo с трудом.

Однако самый кошмар начинается во время геймплея. Преимущество чистой версии по среднему FPS составляет 21%, по минимальному 48%, а по статистике 0.1% low - 779%.

А вот в Conan Exiles разрыв уже был не таким драматическим. Версия с Denuvo уступила чистой всего 5 FPS по среднему фреймрейту и чуть хуже себя показала по статистике 0.1% low.

Похожие результаты можно наблюдать в бывшем эксклюзив PlayStation Heavy Rain. Самыми значимыми различиями между версиями стали показатели 1% low и 0.1% low, различавшиеся на 7 и 8% соответственно. Это же справедливо и для Beyond: Two Souls, но в ней статистика 0.1% low на 73% хуже в версии с Denuvo. А вот в Detroit: Become Human разница и вовсе незаметна.

Подводя итоги стоит сказать что данная защита всегда сказывается на производительности негативно. Но бывают и такие случаи, когда вред от неё практически незаметен. Жаль, что проблемных случаев пока что значительно больше.