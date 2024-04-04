Ранее игра уже была взломана Empress, но Морис Хойманн решил лично понять, каким образом можно обойти защиту Denuvo в данной игре

Разработчик DRM и эксперт по обратному проектированию Морис Хойманн предпринял всестороннее исследование системы защиты от копирования Denuvo, интегрированной в популярную экшн-RPG "Hogwarts Legacy".

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Хойманн стремился не взломать игру, а проанализировать внутренние механизмы Denuvo, опираясь на свой предыдущий опыт обхода целостности в Black Ops 3. В то время как другие исследователи успешно взламывали Denuvo, Хойманн столкнулся с существенными трудностями и добился частичного результата.

Технология Denuvo создает уникальный отпечаток на основе аппаратных и программных характеристик системы пользователя. Этот отпечаток вместе с билетом Steam отправляются на серверы Denuvo для подтверждения законной покупки. После этого генерируется токен Denuvo, который связан с отпечатком и используется для расшифровки и запуска игры.

Хойманн определил основные функции, используемые игрой для создания отпечатка, и разработал более 2000 исправлений и перехватов. В результате он смог запустить "Hogwarts Legacy" на другом компьютере с использованием токена, сгенерированного для оригинальной системы.

Хотя Хойманн не полностью обошел Denuvo, он выразил признание тем исследователям, которые посвятили значительные усилия удалению защиты из игр, как например Empress, взломавшая ту самую "Hogwarts Legacy". Кроме того, он обнаружил, что Denuvo не оказывает существенного влияния на производительность, что подтверждает заявления разработчиков DRM.