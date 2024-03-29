Недавнее обновление The Callisto Protocol, идейного наследника Dead Space, принесло одновременно радостные и тревожные новости для геймеров. С одной стороны, Denuvo, система защиты от пиратства, была удалена, что должно было улучшить производительность игры. С другой стороны, оптимизация игры, как оказалось, оставляет желать лучшего.

Недавнее обновление The Callisto Protocol, идейного наследника Dead Space, принесло одновременно радостные и тревожные новости для геймеров. С одной стороны, Denuvo, система защиты от пиратства, была удалена, что должно было улучшить производительность игры. С другой стороны, оптимизация игры, как оказалось, оставляет желать лучшего.

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Тесты, проведенные DSOGaming, показали, что после удаления Denuvo минимальный FPS в игре на системе с Ryzen 9 7950X3D и RTX 4090 в 1080p с трассировкой лучей вырос с 80 до 98 кадров. Средний FPS, как ни странно, практически не изменился. Авторы тестов отмечают более равномерное распределение нагрузки по ядрам процессора, что делает игру более плавной.

Влияние Denuvo на производительность давно известно, несмотря на заверения разработчиков об обратном. Однако, похоже, что с годами система защиты становится все более требовательной к ресурсам, и теперь ее влияние заметно не только на слабых компьютерах.

Удаление Denuvo из The Callisto Protocol - это шаг в правильном направлении, но оптимизация игры все еще нуждается в доработке. Геймеры, которые купили игру, надеются, что разработчики продолжат работу над улучшением производительности, чтобы сделать игровой процесс более комфортным.