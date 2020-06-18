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Стартовала бесплатная раздача сразу трёх частей культовой классической RPG Eye of the Beholder

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В последнее время сервис Good Old Games всё чаще старается радовать игроков со всего мира бесплатными раздачами весьма  достойных игр. Совсем недавно проводилась раздача Hitman: Absolution, а теперь же на очереди сразу три отличные ролевые игры из культовой серии классических RPG Eye of the Beholder, основанной на мире и вселенной настольной игры Dungeons & Dragons.

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Эти игры относятся к почти утраченному ныне ролевому поджанру Dungeon Crawler, наиболее популярными современными представителями которого являются Legend of Grimrock и Operencia: The Stolen Sun. В рамках этого жанра игроку надлежит взять под контроль партию разношёрстных приключенцев и отправится путешествовать по лабиринтам из катакомб, пещер и древних храмов, попутно вырезая всех встреченных монстров и присваивая себе все найденные по пути сокровища. 

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В 90-е годы подобные игры пользовались бешеной популярностью. К примеру великая серия Might and Magic в то время на равных конкурировала с любимым в народе сериалом The Elder Scrolls. И Eye of the Beholder является одним из самых лучших представителей данного вида RPG, основанном на правилах ролевой системы AD&D второй редакции.

Раздача продлится всего двое суток до 20 июня, так что если есть желание ознакомится с классикой ролевого жанра, то медлить точно не стоит. Забрать игру можно на её странице в GOG.

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