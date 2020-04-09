В Steam наконец-то раздадут по-настоящему достойную AAA игру
Наши читатели должно быть уже устали от обрушившегося на них вала третьесортных мусорных игр, раздаваемых в Steam на фоне коронавирусного карантина. Однако не все бесплатные игры будут такими, ибо на помощь изголодавшимся геймерам уже спешит Sega, готовящая раздачу своего стратегического хита Total War: SHOGUN 2. Об этом стало известно благодаря сайту steamdb, на котором появилась информация о готовящейся промо-акции.
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Согласно steamdb раздача стартует 18 апреля 2020 года в 8 часов по московскому времени и продлится 3 дня вплоть до 20 апреля. Ранее подобным образом пользователи узнали о готовящейся раздаче экшена Tomb Raider и его младшего ответвления Lara Croft and the Temple of Osiris.
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Total War: SHOGUN 2 - это седьмая часть знаменитой стратегической серии за авторством студии Creative Assembly. В качестве места и времени действий игры выступила эпоха феодальной раздробленности Японии XVI века, известная также как «Эпоха воюющих провинций». Игра была выпущена 15 марта 2011 года эксклюзивно для персональных компьютеров и получила восторженные отзывы от простых игроков и профессиональных игровых критиков. Средняя оценка игры на агрегаторах GameRankings и Metacritic составляет 90 баллов из 100.
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