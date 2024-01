Ожидаемый приключенческий экшен от Machine Games и новые детали в преддверии релиза

На недавнем мероприятии Xbox Developer Direct были представлены свежие новости о долгожданной игре от студии MachineGames, подарившей такие проекты, как: Wolfenstein: The New Order и Wolfenstein The New Colossus. Между тем, Indiana Jones and the Great Circle разрабатывается в партнёрстве с Lucasfilm Games под крылом знаменитого Тодда Говарда из Bethesda Game Studios. Поклонники Индианы Джонса могут ожидать невероятных приключений, ну а сами разработчики на днях поделились, увлекательным трейлером с элементами геймплея. Планируется, что игра поступит в продажу уже в текущем году, и, как сообщают сами разработчики, в грядущей будущем они объявят о дополнительных подробностях. На странице игры в Steam уже обозначено, что она будет адаптирована для русскоговорящих игроков.

Indiana Jones and The Great Circle перенесёт геймера в увлекательное приключение с видом от первого лица, где ему предстоит погрузиться в мир исследований, поиска улик и разгадывания древних загадок. В роли храброго искателя приключений придётся сразится с многочисленными врагами, путешествовать по святыням Ватикана, пыльным пустыням Египта, зелёным руинам древнего Сукотаи и по заснеженным вершинам Гималаев.

Игра будет доступна на платформах Xbox Series X|S и PC, а также в день релиза войдёт в каталог Game Pass.