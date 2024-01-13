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Speis
Стали известны некоторые подробности предстоящей франшизы The Legend of Zelda
Это будет повествование о путешествиях и новых открытиях

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На пресс-конференции CES 2024 компания Sony раскрыла подробности о новом кинопроекте, посвященном The Legend of Zelda. Глава компании, Кеничиро Йошида, подчеркнул, что фильм, созданный на основе франшизы Nintendo, обещает стать захватывающим повествованием о путешествиях и новых открытиях. Неудивительно, что компании Sony и Nintendo объединили усилия для реализации долгожданного экшена, ведь The Legend of Zelda пользуется огромной популярностью. Руководит проектом легендарный дизайнер игр Сигэру Миямото в сотрудничестве с Ави Арадом из Arad Productions, который известен своими успешными кинопроизведениями.

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Финансирование фильма ложится на плечи обеих компаний, при этом Nintendo берет на себя большую часть расходов - свыше 50%. Кинодистрибьюция будет осуществляться через Sony, отчего комплименты в адрес картины от Sony частично обусловлены их собственной заинтересованностью и вкладом в создание.

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Игровой проект, лежащий в основе фильма, был разработан и выпущен Nintendo для игровой платформы Nintendo Switch. Это продолжение хита 2017 года The Legend of Zelda: Breath of the Wild, переносит игроков обратно в мир Хайрула, который теперь стал еще более расширенным и полным возможностей для исследования. Сюжет игры следует за героем Линком в поисках принцессы Зельды и борьбе с Королём Демонов.

#the legend of zelda
Источник: ixbt.com
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