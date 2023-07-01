На игровом фестивале BIG Festival компания Microsoft рассказал о статистике продаж консолей Xbox One, Xbox Series X и Series S. На слайде было показано, что за всё время было продано 21 млн экземпляров Xbox Series X и Series S. Вместе с Xbox One это значение превышает 79 млн экземпляров. Это означает, что за время существования Xbox One их было продано более 58 млн. При этом по официальным каналам их перестали продавать в 2020 году.
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48% обладателей Xbox Series X купили консоль впервые. Ранее представитель компании говорил, что значительный приток пользователей идёт из Азии, в первую очередь за счёт Xbox Series S.
Microsoft несколько лет не говорила о продажах консоли Xbox, поэтому приходилось довольствоваться данными сторонних компаний. Среди них IHS Markit Research утверждала, что к марту 2018 года было продано свыше 39,1 млн экземпляров.
Между тем, что к концу первого квартала с момента появления в продаже в ноябре 2020 года было продано более 38,4 млн PlayStation 5. Это означает, что почти за одинаковое время Sony смогла продать без малого в два раза больше консолей, нежели Microsoft.