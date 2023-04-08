В новостях регулярно пишут о взломах компьютерных сетей тех или иных компаний или государственных учреждений. На самом деле подобные случаи могут происходить ещё чаще. Компания Bitdefender провела опрос, согласно которому 51,7% системных администраторов столкнулись со взломами за последние 12 месяцев.
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В 53,9% случаев виноваты были уязвимости в программном обеспечении или уязвимости нулевого дня, в 52,2% взлом происходит благодаря фишингу и социальной инженерии. 49% приходится на атаки на каналы поставок, 48,5 на приложения-вымогатели.
Многие организации стараются сделать вид, что ничего не произошло. Об этом рассказали 42% опрошенных. 29,9% выполнили указания сохранять сведения об утечке данных в тайне.
В США помалкивать о взломах приказывают в 70,7% случаев и в 54,7% это указание выполняется. Во Франции подобное распоряжение выполняется только в 26,9% случаев.
Когда такие происшествия становятся достоянием общественности, это может повредить репутации бренда, снизить доверие к нему и стать основой судебных исков и штрафов. Не далее как в прошлом году американский оператор сотовой связи T-Mobile заплатил $350 млн в рамках группового иска по поводу утечки данных, пишет Techspot.