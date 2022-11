Их удалят из магазинов приложений

Спустя без малого пару месяцев нельзя будет получить доступ к мобильной игре Deus Ex Go. Это пошаговая головоломка в рамках популярной франшизы о киберпанке и антиутопии. Deus Ex Go создана студией Square Enix Montreal, купленной в мае шведской игровой компанией Embracer Group. В октябре студию переименовали в Onoma, а спустя менее чем месяц появились сведения о намерении закрыть разработчика мобильных игр. Теперь в Твиттере объявлено, что игры Deus Ex Go, Arena Battle Champions, Hitman Sniper: The Shadows и Space Invaders: Hidden Heroes исчезнут после 4 января 2023 года.

Уже 1 декабря их устранят из магазинов Google Play и Apple App Store. Даже если игра установлена, после этой даты в ней пропадут внутриигровые покупки.

Square Enix Montreal выпустила Deus Ex Go в 2016 году. Игровой процесс заключается в перемещении персонажа Адама Дженсена между узлами шестиугольной сетки. Он должен взламывать компьютеры или активировать свои кибернетические усиления. Вскоре после релиза Square Enix выпустила обновление, в котором стало возможным самому создавать головоломки и задачи. Теперь игра уже довольно преклонного возраста, но у неё остались поклонники.

Приобретение Embracer может привести не только к исчезновению Deus Ex Go, но и к появлению новой игры Deus Ex. Издатель, в последние пару лет скупавший студии и интеллектуальную собственность, приобрел Eidos Montreal в рамках той же сделки, в которой он стал владельцем Square Enix Montreal. Eidos говорит, что планирует возродить серию Deus Ex. Сейчас игра находится на раннем этапе разработки, пишет Engadget.