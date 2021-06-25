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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В этом неоднократно убеждались любители скачивать пиратское программное обеспечение, в том числе игры. Вредоносное приложение под названием Crackonosh сумело проникнуть примерно на 220000 компьютеров благодаря бесплатному скачиванию игр, вроде GTA V.

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Специалисты по информационной безопасности из компании Avast пишут, что приложение существует с 2018 года и его можно найти внутри игр на торрентах и форумах. Среди этих игр можно назвать популярные вроде Grand Theft Auto V, NBA 2K19, Far Cry 5 и Pro Evolution Soccer 2018.

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После проникновения на компьютер программа тайно устанавливает майнер для добычи криптовалюты Monero. Предположительно, злоумышленники из Чехии и они смогли заработать более $2 млн. Crackonosh по чешски означает «горный дух».

Приложение устанавливается на Windows, заменяя критически важные системные файлы и обходя безопасный режим работы. Оно способно отключать защитное программное обеспечение, блокировать установку обновления системы и другие методы анализа.

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Как обычно бывает с криптовалютными вредоносными программами, пользователи могут заподозрить неладное из-за замедления работы компьютера, повышенного шума, нагрева, износа и роста счетов за электричество.

Crackonosh обнаружили у себя пользователи из нескольких стран, включая следующие:

Филиппины: 18448 жертв

Бразилия: 16584 жертвы

Индия: 13779 жертв

Польша: 12727 жертв

США: 11856 жертв

Великобритания: 8946 жертв

Криптовалюта Monero является более анонимной по сравнению с биткоином, за счёт чего и пользуется спросом у киберпреступников. Несколько лет назад майнеры этой криптовалюты на основе языка JavaScript нашли на таких популярных сервисах, как The Pirate Bay, Showtime, Kodi и другие.

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Только в этом месяце это второй случай обнаружения вредоносного приложения внутри бесплатных игр. До того троян крал пользовательские данные, мог получать доступ к веб-камерам и фотографировать пользователей.



