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Microsoft предупреждает о распространении вредоносных приложений через колл-центры

Мошенники ищут все новые способы добраться до ваших денег и данных
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MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-70 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
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Злоумышленники постоянно ищут всё новые способы облапошить доверчивых граждан. В том числе это относится к киберпреступникам. Microsoft предупреждает о группе злоумышленников, которые распространяют вредоносную программу BazarLoader через колл-центры.

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BazarLoader даёт хакерам доступ к заражённой системе Windows. Через него устанавливаются другие вредоносные приложения, вроде вымогателей, сканеров окружения и эксплоитов для других уязвимых систем в сети.

анонсы и реклама
-70 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-70 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
-38 000р на 14Tb Seagate
7 видов RTX 3070 Ti в Ситилинке - все дешевле 3070 не Ti
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-30 000р на 14Tb Toshiba
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Авторы BazarLoader применяют разные методы распространения. В феврале появились сведения об использовании колл-центра BazarCall, который призван обмануть не самых продвинутых с технической точки зрения пользователей.

Жертва получает письмо по электронной почты с уведомлением о завершении срока действия пробной подписки. Якобы с кредитной карты будет списана определённая сумма, если человек не позвонит по указанному номеру для отмены подписки.

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Звонящий на номер перенаправляется на сайт фальшивой компании и там ему говорят о необходимости загрузить файл в формате Excel. Дальше оператор рассказывает, как включить в этом файле макросы и затем говорится, что подписка была отменена.

Специалисты из Microsoft Security Intelligence призывают пользователей к осторожности. Они зафиксировали использование тестовых комплектов проникновения Cobalt Strike для кражи персональных данных, включая базы данных Active Directory (AD).


Поскольку в электронных письмах нет вредоносных элементов, это затрудняет обнаружение. Междоменная видимость Microsoft 365 Defender позволяет компьютерам информировать Microsoft Defender for Office 365 об электронных письмах и предотвращать атаки.

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